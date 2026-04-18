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地籍異動即時通申請逾95萬人 成功攔阻不動產詐騙

中央社／ 台北18日電

為避免詐騙集團透過「假投資」等手法，誘導民眾抵押不動產借款，內政部推出地籍異動即時通，已逾95萬人申請，累積多起阻詐成功案例，近期即有民眾收到地政事務所發出的即時通簡訊通知後報警求助，成功避免土地遭抵押借款新台幣數百萬元。

高價值的不動產往往成為詐騙集團覬覦目標，內政部今天透過新聞稿表示，為防範不法分子偽冒申請不動產移轉登記，或以話術誘導民眾辦理不動產抵押借款，鼓勵民眾踴躍申請「地籍異動即時通」服務，特別是獨居長輩或不熟悉通訊科技的年長者申請後，一旦產權發生異動，可同步通知子女或信任的親友，在第一時間提出異議，攔阻不法移轉，將損害降至最低。

所謂地籍異動即時通服務，是在民眾申請後，若有進行名下不動產辦理買賣、抵押權設定等登記時，能立即以簡訊或電子郵件通知申請人及其指定的一組聯絡人，協助民眾第一時間掌握不動產異動情形。

內政部表示，地籍異動即時通自開辦以來，已累積多起成功阻詐紀錄，例如近期某地區市民收到地政事務所發出的即時通簡訊通知後，察覺母親可能遭受詐騙，隨即報警求助，所幸在警方及家人的關懷勸說下，其母驚覺受騙，趕赴地政事務所提出異議，成功攔阻名下不動產遭辦理抵押權設定借款，避免數百萬元損失。

截至今年3月底，全國申請地籍異動即時通民眾已逾95萬人，申辦方式包含一，不動產所有權人親赴任一地政事務所臨櫃辦理；二，不動產所有權人透過地政司「數位櫃台」網站（https://dcland.moi.gov.tw），以自然人憑證或工商憑證線上申請；三，不動產所有權人在新取得不動產時，併同買賣移轉登記一併辦理申請。

內政部說，民眾申請時設定的聯絡人通知，除申請人外，還可額外設定一名受信任的親友作為聯絡通知人，為財產安全多築一道防線；內政部提醒，民眾應妥善保管個人資料、所有權狀與印鑑證明，切勿輕信不明人士說詞將房產設定抵押。

詐騙集團 內政部

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