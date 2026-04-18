快訊

九合一風雲／高虹安拚連任 綠派莊競程再現空降奇兵？

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區「連續三年晉級季後賽」 首輪將戰活塞

LINE又出狀況！傳圖失敗、相機全黑災情爆 官方急曝解法

聽新聞
0:00 / 0:00

因戀愛腦沖昏頭… 她提供男網友4帳戶詐騙181萬 二審逆轉判有罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

王姓女子在交友軟體認識男網友，每日以「水某」對她噓寒問暖而生愛慕之情，提供4個銀行帳戶給對方，5天內計有8名受害人匯款181萬元，律師辯她因戀愛腦沖昏頭才會落入詐騙陷阱，一審無罪，檢方上訴，二審認她無正當理由提供4個帳戶供他人使用而改判5月，併科罰金15萬元。

檢方起訴，王女在交友軟體上認識自稱張姓男子的網友，交談數日後，2024年8月間，透過LINE將其所申辦彰化銀行及郵局帳戶帳號資料提供予對方，又配合對方要求，重新啟用其前所申請中國信託銀行及彰化銀行等虛擬通貨帳戶，申請遠東銀行虛擬帳戶，供購買虛擬貨幣使用。

經張所屬詐欺集團取得其銀行資料後，分別向陳姓男子等8人詐騙，依指示匯款至她提供彰銀及郵局帳戶，她再依張指示，將款項轉匯至遠銀虛擬帳戶購買泰達幣，再轉匯至張指定錢包內。陳等8人發覺受騙，報警處理。

她辯稱，她跟張是在交友軟體上認識的，對方跟她說他人在新加坡，從事購買精品的工作，他購買精品需要錢，但身上無法帶太多現金，所以需要用她的帳戶轉匯虛擬貨幣到他指定的幣包，這樣他就可以在當地購買精品。

她說，張有拍精品給她看，她才相信，當時是想說可以順便請對方幫忙買精品包，對方還說要買情侶錶給她；她幫張轉匯購買虛擬貨幣，沒有拿到任何報酬或好處，她跟對方只有透過LINE的語音講過電話，以及有看過對方傳給她的照片，但是否就是張本人她不確定。

律師表示，王女是遭張感情詐欺才會提供帳戶；王女雖然於偵查中陳稱與張沒有在交往，但是她當時天真認為，與張釐清關係就會沒事，在被檢警偵辦前她根本沒有想過張是詐騙集團，而自己竟然成為詐欺集團洗錢的工具。

律師說，透過2人的對話紀錄顯示，王女起初只是想要找個穩定交往的人，隨後因為戀愛腦沖昏頭才會落入詐騙陷阱，她誤信與張已經有男女朋友的親密關係，甚至在她帳戶遭警示後，張謊稱差點被警察羈押，退出公司經營時，她仍表達願意與張一起生活，一起面對，在在顯示張在她心中地位重要，張並非陌生人，而她是基於此信賴基礎才會在張的花言巧語下提供帳戶並轉匯。

台南高分院指出，原審以無法排除被告係因信任對方，對其產生愛慕之情，降低警覺性，一時思慮不周而遭利用，無法逕予推認她主觀上有共同為詐欺及洗錢不確定故意而判無罪。

合議庭認為，原審疏未考量王女無正當理由，提供本案4個帳戶予對方使用，而判無罪，即有違誤，認王女犯洗錢防制法中無正當理由交付、提供合計3個以上帳戶予他人使用罪判刑5月，併科罰金15萬元。

台南高分院認為，王女犯洗錢防制法中無正當理由交付、提供合計3個以上帳戶予他人使用罪判刑5月，併科罰金15萬元，可上訴。圖／本報資料照
台南高分院認為，王女犯洗錢防制法中無正當理由交付、提供合計3個以上帳戶予他人使用罪判刑5月，併科罰金15萬元，可上訴。圖／本報資料照

詐騙 交友軟體 虛擬貨幣 彰銀

延伸閱讀

男售手機門號獲千元 遭判全額賠詐騙案被害人4千萬

盼「宗教儀式」吸引心儀對象…她為愛狂付176萬 慘遭不讀不回

K-POP鐵粉砸30萬買「Super Junior」專輯 遇到詐騙錢包被清空

高雄警破獲假幣商詐騙水房 實體店面掩護洗錢上億

相關新聞

因戀愛腦沖昏頭… 她提供男網友4帳戶詐騙181萬 二審逆轉判有罪

王姓女子在交友軟體認識男網友，每日以「水某」對她噓寒問暖而生愛慕之情，提供4個銀行帳戶給對方，5天內計有8名受害人匯款181萬元，律師辯她因戀愛腦沖昏頭才會落入詐騙陷阱，一審無罪，檢方上訴，二審認她無正當理由提供4個帳戶供他人使用而改判5月，併科罰金15萬元。

五股2車高速迎面對撞 警方飛車追捕嫌犯不惜車頭全毀

新北市五股區疏洪北路上午發生2車猛烈迎面對撞車禍嚇壞許多路人，原來是新北刑警大隊夾擊圍捕詐騙集團，飛車追逐把嫌犯車輛從馬路撞到路旁花圃，2人輕傷簡易包紮未送醫，1名年輕人被上銬逮捕押回偵辦。

假科技公司拚上市！9人發財夢匯款被詐305萬元 車手判刑2年6月

以梁姓男子為首的證券詐欺集團，找國內股票未上市的兩家科技公司，隨機打電話佯稱公司有先進技術，股票即將上市，獲利可期，誆騙民眾上當匯款買股票，李姓男子當提款車手。彰化地方法院審結，依詐偽買賣有價證券罪，判處李男有期徒刑2年6月，沒收扣案洗錢財物100萬2642元。

員榮藥師到超商吃午餐巧遇詐騙 力勸婦人勿操作ATM成功阻詐

彰化縣員榮醫療體系員榮醫院藥師洪唯禎中午到超商用餐，聽到1名婦人按照手機通話指示操作ATM（自動櫃員機），神色緊張，他機警判斷婦人遭詐，與旁邊1名熱心顧客聯手攔阻，婦人沒轉帳，保住血汗錢。

假傳教士真騙子！建教堂做幌子 彰化老翁差點「被奉獻」60萬

彰化市71歲葉姓老翁日前遇見一名自稱是傳教士的男子，勸說他「奉獻」60萬元興建基督教堂，葉姓老翁真的到郵局提款，行員認為他疑遭詐騙，員警據報到場處理，發現老翁連「傳教士」名字都不知道，說明是典型「假捐款」詐騙手法， 為老翁保住積蓄。

假冒戶政詐騙套取個資 花蓮市戶政所籲提高警覺

詐騙手法層出不窮，花蓮市戶政事務所近期接獲多起民眾來電查證，發現有不法分子假冒戶政機關名義詐騙，對民眾財產及個人資料安全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。