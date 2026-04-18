因戀愛腦沖昏頭… 她提供男網友4帳戶詐騙181萬 二審逆轉判有罪

王姓女子在交友軟體認識男網友，每日以「水某」對她噓寒問暖而生愛慕之情，提供4個銀行帳戶給對方，5天內計有8名受害人匯款181萬元，律師辯她因戀愛腦沖昏頭才會落入詐騙陷阱，一審無罪，檢方上訴，二審認她無正當理由提供4個帳戶供他人使用而改判5月，併科罰金15萬元。

檢方起訴，王女在交友軟體上認識自稱張姓男子的網友，交談數日後，2024年8月間，透過LINE將其所申辦彰化銀行及郵局帳戶帳號資料提供予對方，又配合對方要求，重新啟用其前所申請中國信託銀行及彰化銀行等虛擬通貨帳戶，申請遠東銀行虛擬帳戶，供購買虛擬貨幣使用。

經張所屬詐欺集團取得其銀行資料後，分別向陳姓男子等8人詐騙，依指示匯款至她提供彰銀及郵局帳戶，她再依張指示，將款項轉匯至遠銀虛擬帳戶購買泰達幣，再轉匯至張指定錢包內。陳等8人發覺受騙，報警處理。

她辯稱，她跟張是在交友軟體上認識的，對方跟她說他人在新加坡，從事購買精品的工作，他購買精品需要錢，但身上無法帶太多現金，所以需要用她的帳戶轉匯虛擬貨幣到他指定的幣包，這樣他就可以在當地購買精品。

她說，張有拍精品給她看，她才相信，當時是想說可以順便請對方幫忙買精品包，對方還說要買情侶錶給她；她幫張轉匯購買虛擬貨幣，沒有拿到任何報酬或好處，她跟對方只有透過LINE的語音講過電話，以及有看過對方傳給她的照片，但是否就是張本人她不確定。

律師表示，王女是遭張感情詐欺才會提供帳戶；王女雖然於偵查中陳稱與張沒有在交往，但是她當時天真認為，與張釐清關係就會沒事，在被檢警偵辦前她根本沒有想過張是詐騙集團，而自己竟然成為詐欺集團洗錢的工具。

律師說，透過2人的對話紀錄顯示，王女起初只是想要找個穩定交往的人，隨後因為戀愛腦沖昏頭才會落入詐騙陷阱，她誤信與張已經有男女朋友的親密關係，甚至在她帳戶遭警示後，張謊稱差點被警察羈押，退出公司經營時，她仍表達願意與張一起生活，一起面對，在在顯示張在她心中地位重要，張並非陌生人，而她是基於此信賴基礎才會在張的花言巧語下提供帳戶並轉匯。

台南高分院指出，原審以無法排除被告係因信任對方，對其產生愛慕之情，降低警覺性，一時思慮不周而遭利用，無法逕予推認她主觀上有共同為詐欺及洗錢不確定故意而判無罪。

合議庭認為，原審疏未考量王女無正當理由，提供本案4個帳戶予對方使用，而判無罪，即有違誤，認王女犯洗錢防制法中無正當理由交付、提供合計3個以上帳戶予他人使用罪判刑5月，併科罰金15萬元。