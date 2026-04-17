聽新聞
0:00 / 0:00
五股2車高速迎面對撞 警方飛車追捕嫌犯不惜車頭全毀
新北市五股區疏洪北路上午發生2車猛烈迎面對撞車禍嚇壞許多路人，原來是新北刑警大隊夾擊圍捕詐騙集團，飛車追逐把嫌犯車輛從馬路撞到路旁花圃，2人輕傷簡易包紮未送醫，1名年輕人被上銬逮捕押回偵辦。
上午11時許刑大偵4隊出動1輛小貨車和1輛轎車，沿二重疏洪道堤防邊疏洪北路緊咬著嫌犯的轎車高速追逐，接近新城八路口時警方的第3輛轎式偵防車繞到嫌犯正前方，逆向迎面直衝打算前後夾擊。
嫌犯匆忙跨越道路中央雙黃線想要逆向行駛脫逃，前方的偵防車直接用車頭對撞方式，把嫌犯車撞到失控衝上路旁花圃，2輛車的車頭均嚴重毀損、氣囊炸開，波及路過1輛機車輕微受損。
1名員警、1名嫌犯輕微擦挫傷，救護車獲報趕抵協助簡易包紮無人送醫，嫌犯被警方押回刑大偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。