五股2車高速迎面對撞 警方飛車追捕嫌犯不惜車頭全毀

新北市五股區疏洪北路上午發生2車猛烈迎面對撞車禍嚇壞許多路人，原來是新北刑警大隊夾擊圍捕詐騙集團，飛車追逐把嫌犯車輛從馬路撞到路旁花圃，2人輕傷簡易包紮未送醫，1名年輕人被上銬逮捕押回偵辦。

上午11時許刑大偵4隊出動1輛小貨車和1輛轎車，沿二重疏洪道堤防邊疏洪北路緊咬著嫌犯的轎車高速追逐，接近新城八路口時警方的第3輛轎式偵防車繞到嫌犯正前方，逆向迎面直衝打算前後夾擊。

嫌犯匆忙跨越道路中央雙黃線想要逆向行駛脫逃，前方的偵防車直接用車頭對撞方式，把嫌犯車撞到失控衝上路旁花圃，2輛車的車頭均嚴重毀損、氣囊炸開，波及路過1輛機車輕微受損。

1名員警、1名嫌犯輕微擦挫傷，救護車獲報趕抵協助簡易包紮無人送醫，嫌犯被警方押回刑大偵辦。

新北市刑警大隊上午在五股疏洪道旁飛車圍捕嫌犯，警方用車頭對撞方式把嫌犯車輛撞到路旁花圃逮捕１人。記者林昭彰／翻攝

新北市刑警大隊上午在五股疏洪道旁飛車圍捕嫌犯，警方用車頭對撞方式把嫌犯車輛撞到路旁花圃逮捕１人。偵防車車頭全毀、氣囊炸開，幸好員警輕傷未送醫。記者林昭彰／翻攝