男售手機門號獲千元 遭判全額賠詐騙案被害人4千萬

台中市林姓男子將手機門號出售獲利新台幣1000元，結果門號成為詐騙集團作案工具，致1名女子被騙4330萬元，台中地方法院判林男需全額賠償，全案可上訴。

根據檢警調查發現，林男於前年2月將自己申辦的手機門號賣給不明人士獲利千元，結果門號遭詐騙集團使用，向被害女子謊稱帳戶涉洗錢需配合調查等理由，要求監管被害人財產，致被害人掉入假檢警詐騙陷阱，陸續匯出多筆款項，累計匯出4330萬元才驚覺被騙。

林男出售手機門號外，檢警表示，前年底還在臉書刊登販售假廣告，誘使買家匯款6860元後即封鎖對方。

台中地方法院認為，林男為蠅頭小利出售手機門號，助長詐騙行為外，又涉及網路詐欺，雖坦承犯行與被騙買家和解及賠償，但對於因其出售門號遭詐騙4330萬元的被害人迄今未賠償，依幫助詐欺取財罪及網路詐欺罪，分別判處6月及7月徒刑。

由於被害女子提起刑事附帶民事求償，認為林男提供門號促成詐騙得逞，要求全額賠償損失，案經地院民事庭審理後認為，林男明知手機門號交付他人可能被用於詐欺，仍然為之，與詐團形成分工合作關係，屬共同侵權行為人，且未到庭，也未答辯，視同自認，因此判賠4330萬元，全案可上訴。