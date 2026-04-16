假科技公司拚上市！9人發財夢匯款被詐305萬元 車手判刑2年6月

以梁姓男子為首的證券詐欺集團，找國內股票未上市的兩家科技公司，隨機打電話佯稱公司有先進技術，股票即將上市，獲利可期，誆騙民眾上當匯款買股票，李姓男子當提款車手。彰化地方法院審結，依詐偽買賣有價證券罪，判處李男有期徒刑2年6月，沒收扣案洗錢財物100萬2642元。

判決書表示，梁男透過許姓男子加入以梁男為首的證券詐欺集團，梁男找到股票未上市（櫃）的兩家科技公司，取得實體股票後，過戶給詐團成員范姓男子，透過許男示另一名黃姓男子成立人頭公司並擔任人頭股東代持股票（梁、范、黃、許四人均另案由台北地方法院審理中），再與地下盤商吳姓、黃姓兩名女子佯稱是鈞碩、溢華投資公司業務員（均另案偵辦），隨機打電話行銷股票。

黃姓人頭股東負責辦理股票過戶，並提供全國各區國稅局的證券交易稅完稅證明與紙本股票，營造股票正常交易的假象以取信投資人，先後有新北、桃園、新竹、彰化、台南、花蓮等縣市9名民眾被詐，各匯款4萬7千元至102萬4千元買股票，合計305萬7千元，黃姓車手提領後交給許男再轉交詐團上游成員。

彰化地院審酌，黃男坦承犯行，未與任何被害人達成和解並賠償損害，檢察官於偵查中已就扣案款項發還部分被害人，另考量黃男非詐團犯行核心分子，而屬被動聽命行事角色，暨其前科素行、自述智識程度、職業、家庭生活經濟狀況、檢官求刑意見、被害人意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。可上訴。