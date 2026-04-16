員榮藥師到超商吃午餐巧遇詐騙 力勸婦人勿操作ATM成功阻詐

彰化縣員榮醫療體系員榮醫院藥師洪唯禎中午到超商用餐，聽到1名婦人按照手機通話指示操作ATM（自動櫃員機），神色緊張，他機警判斷婦人遭詐，與旁邊1名熱心顧客聯手攔阻，婦人沒轉帳，保住血汗錢。

員榮藥師洪唯禎今表示，昨到超商吃午餐，聽到鄰近一名婦人用手機通話，內容提到「帳戶凍結」、「操作ATM」等字詞，語氣相當緊張，他起初未特別在意，但隨著婦人持續與對方通話，他的警覺心逐漸提高，研判這名婦人可能接到詐騙電話。

洪唯禎說，旁邊有1名超商顧客也察覺婦人的異常表現，於是和他一起上前勸阻，他耐心向婦人說明常見詐騙手法，提醒切勿依照電話指示操作ATM，並建議如有疑慮應立即尋求警方協助；這名婦人在他和那名熱心人士即時介入下，最終未完成任何轉帳操作，避免可能的財務損失。

洪唯禎說，當下只是出於直覺反應，「如果不出手，事情可能就會發生」，因此選擇立即行動，沒想太多，今他建議面對類似情況，最安全方式仍是協助當事人聯繫警方前來，確保民眾財產安全。

他很高興最後婦人未上當，「當下能攔住，就是最重要的一步」。員榮醫院將表揚洪唯禎，稱讚他的行動不僅展現醫療專業人員對社會的關懷，也體現全民防詐的重要性。