假傳教士真騙子！建教堂做幌子 彰化老翁差點被「奉獻」60萬

彰化市71歲葉姓老翁日前遇見一名自稱是傳教士的男子，勸說他「奉獻」60萬元興建基督教堂，葉姓老翁真的到郵局提款，行員認為他疑遭詐騙，員警據報到場處理，發現老翁連「傳教士」名字都不知道，說明是典型「假捐款」詐騙手法， 為老翁保住積蓄。

警方調查，葉姓老翁日前在街頭上遇見一名騎腳踏車男子，對方趨前與他攀談，見他平時熱心公益，即自稱是傳教士，正在募款興建基督教教堂，並勸說他以「奉獻」名義，提領60萬元現款，並約定到一處教堂前面交。葉姓老翁信以為真，即到彰化市一家郵局欲提領60萬元，行員懷疑他遭詐騙，即向警方報案。

彰化警分局民生路派出所警員魏葉霖、林威宇接獲報案後，立即到場了解，依葉姓老翁的說明募款過程，他又說不出「傳教士」姓名，研判是常見「假捐款」詐騙手法，經警方與郵局人員聯手勸說下，葉翁才恍然大悟，當場取消提款念頭，成功保住辛苦積蓄。

彰化分局提醒，詐騙集團常利用宗教、慈善名義博取信任，民眾若遇到要求提領大筆現金或現金交付情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線https://165dashboard.tw/或110查證，以免受騙上當。