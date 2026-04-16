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假冒戶政詐騙套取個資 花蓮市戶政所籲提高警覺

中央社／ 花蓮縣16日電

詐騙手法層出不窮，花蓮市戶政事務所近期接獲多起民眾來電查證，發現有不法分子假冒戶政機關名義詐騙，對民眾財產及個人資料安全造成威脅，呼籲民眾提高警覺，避免受騙。

花蓮縣花蓮市戶政事務所表示，詐騙集團常假冒政府機關、金融機構或網購平台，透過電話、簡訊或網路訊息，誘使民眾提供個人資料或進行匯款。近期更有詐騙集團冒用戶政事務所名義，謊稱民眾戶籍資料異常，或遭他人冒辦身分證、印鑑證明等文件，要求提供身分證字號、戶籍資料等敏感資訊，藉此進行詐騙。

花蓮市戶政事務所主任鍾威霆指出，詐騙手法具有循環性，常在一段時間後再次於特定地區出現。近期已有多起民眾接獲類似詐騙電話，對方會先假意協助查證是否遭冒辦，並營造緊張情境，聲稱已攔阻不法行為，隨後以「轉接警察或檢察官」方式，引導民眾進行電話筆錄，進一步套取個資，甚至誘導操作網路或金融服務。民眾務必審慎判斷，切勿輕信來路不明的來電指示。

為防範詐騙，花蓮縣政府民政處代理處長吳俊毅強調，政府機關不會以電話或簡訊要求民眾提供個人資料、帳號密碼或驗證碼，也不會要求操作ATM或網路銀行進行轉帳。如接獲可疑來電或訊息，應保持冷靜，透過官方管道查證，避免點擊不明連結或下載不明檔案，以防個資外洩。

如遇疑似詐騙情形，民眾可撥打「165反詐騙諮詢專線」進行查證，或就近向警察機關報案，以維護自身權益。

詐騙集團 花蓮 個資

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