台中男貪千元報酬「提供手機門號」淪幫助詐欺犯...慘遭判賠4330萬

台中林姓男子為賺1000元酬勞冒然將自己手機門號提供詐騙集團，詐團再利用門號打給范姓女子以常見假檢警話術，佯稱她帳戶涉洗錢要求匯款，范前後匯了4330萬元巨額才驚覺上當；法院刑事依幫助詐欺罪判林6月，民事以他是共同侵權人，判林應給付范4330萬元，可上訴。

檢警調查，林男2024年2月19日將申辦的手機門號交付不詳詐騙集團取得1000元報酬，詐團再利用該門號打給范姓女子，假冒是台北市警局松山分局偵查隊刑警並互加LINE好友，並以范帳戶遭冒名涉及洗錢等話術，要她依指示匯款4330萬元到指定帳戶。

此外，林同年12月10日又在臉書上刊登販賣釣竿廣告，見有買家上門匯款6860元後，隨即將款項領空再封鎖對方。

台中地院刑事庭審酌，林男僅為蠅頭小利，將自己申辦手機門號交給詐團使用，又上網刊登虛偽廣告，造成2名被害人財產損失，考量他犯後坦承，至今沒賠償范女，但和買釣竿被害人調解、賠償完畢，各依幫助詐欺取財罪、以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，各判他6月、7月。

范女再提刑事附帶民事損害賠償，主張林提供手機門號給詐團，害她被騙高達4330萬元，全額向林求償；對此，林經通知未到庭辯論，也沒提出書狀聲明或陳述。

民事庭再調閱相關證據，經查證林犯行屬實，且林經合法通知未到庭、沒提書狀，視同自認。

民事庭說，林提供手機門號給詐欺集團，供其撥打電話行騙范， 林與詐團成員共同分擔詐欺行為，以達詐騙目的，自屬共同侵權行為人，應對范負賠償之責，判林應給付范4330萬元。