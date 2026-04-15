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詐團誘截圖電支付款碼詐財 台中檢警逮6嫌收押

中央社／ 台中15日電

台中地檢署近日查出，有詐團誘使民眾提供電子支付付款碼截圖，或用手機分享螢幕側錄付款碼詐財，案經警方逮捕詐團6名成員，檢方複訊後昨天依詐欺等罪向法院聲押獲准。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方近期發現，有詐騙集團利用網路購物交易驗證的不實話術，或透過假網頁、簡訊、電子郵件，夾帶不實連結，誘騙民眾提供電子支付QR Code付款碼截圖，或誘使民眾開啟LINE「派對」功能分享螢幕畫面，藉以側錄付款碼。

詐團再將付款碼轉交車手，前往超商購買遊戲點數，再將點數序號回傳詐團，以隱匿犯罪所得去向，且相關案件有增加趨勢。

案經檢方指揮台中市警察局刑事警察大隊、霧峰分局、第三分局及烏日分局，成立專案小組共同偵辦，並自電子支付公司每日一定金額以上的異常消費資料，取得交易序號及銀行機構代碼，結合165反詐騙資料庫進行比對分析，進而掌握被害人及提款車手身分。

案經檢警蒐證後，掌握詐團成員江姓、吳姓、李姓、盧姓、王姓、鄒姓等6人涉有重嫌。於4月13日持搜索票，對相關被告執行搜索、拘提，當場扣得工作手機7支等證物。

全案經檢方複訊後，認定江姓被告等6人均涉犯組織犯罪防制條例、刑法詐欺取財及洗錢防制法等罪嫌，且有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯及反覆實行加重詐欺犯罪之虞，有羈押原因及必要，於14日向台灣台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

詐騙集團 台中

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