黑幫合組詐團騙民眾上億元 買名車還蒐集柏力克熊、泡泡瑪特公仔

刑事警察局今天宣布偵破由竹聯幫天龍堂、平堂及天道盟等成員共組的詐騙集團，詐團假冒投資名師李蜀芳名義，在各大社群平台投放廣告，誘騙民眾加入投資群組拿錢投資，估計至少30多人受騙上當，並遭騙走1億600萬餘元。

宜蘭警方去年逮捕集團車手，刑事警察局偵七大隊第三隊表示溯源追查，發現集團從前年9月開始，盜用財經專家李蜀芳的照片與名義，在各大社群平台投放廣告，誘騙民眾加入Line投資群組，由詐團成員偽裝「投資助理」每日噓寒問暖。

群組內由黑幫假冒的成員佯稱獲利豐厚、消息準確等話術，引導被害人下載假投資 APP，誘騙被害人加碼投注資金，再以「投資僅能以面交或匯款方式入金」等說詞，要求被害人面交款項，被害人要取回投資獲利時，詐團則以各種理由推託並要求投入更多資金才能贖回本利，被害人共30餘名，單一被害金額高達3千餘萬元。

警方去年11月至上月，在新北、宜蘭等地發動多波行動，逮捕竹聯幫天龍堂陳姓、姚姓幹部、竹聯幫平堂王姓成員、天道盟陳姓成員等共20人，依組織、詐欺、洗錢等罪嫌移送新北地檢署偵辦，莊、曾與方等3名車手頭聲押禁見獲准。

警方搜索嫌犯據點，查獲現金2萬餘元、總價值約1157萬元名車4輛、紅火龍毒咖啡包97包（513.5公克）、Aape毒咖啡包196包（536.8公克）、毒咖啡彈5個、K他命5包（22.9公克）、點鈔機2台、幫派獅頭1個、堂口匾額2個、長刀3把、瑞士刀1把、辣椒水3罐、塑膠棍棒2根等贓證物，嫌犯還購買庫柏力克熊5個、泡泡瑪特公仔1個蒐藏，生活相當豪奢。

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刑事局偵破詐騙集團起獲贓證物中，還有庫柏力克熊、泡泡瑪特公仔。記者廖炳棋／翻攝

刑事局偵破詐騙集團起獲贓證物中，還有庫柏力克熊、泡泡瑪特公仔。記者廖炳棋／翻攝