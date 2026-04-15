名醫李光輝詐賣「治療癌症專利」股票一審判10年 病歿公訴不受理

精神科名醫李光輝多年前召開法說會，以「印股票換鈔票」方式販售生計公司未上市股票，多人受害，檢方依證交法、背信、詐欺罪起訴，台北地方法院判他10年徒刑。台灣高等法院審理期間，李於今年1月5日死亡，高院今撤銷李光輝和沒收犯罪所得部分，李公訴不受理。

一審時，北院判光輝生命醫學公司因李光輝違法行為而取得1億7811萬9710元的犯罪所得，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，均沒收，此部分高院也撤銷。

同案被告、磐石國際投資公司負責人潘偉被高院認定犯公司法未繳納股款罪、證券交易法非法公開招募有價證券罪，合併執行8月得易科罰金之刑。另名被告楊松壽被訴違反公司法、商業會計法、使公務員登載不實文書，一審無罪，二審維持原判決。

李光輝（62歲）是英國雪菲爾大學精神醫學博士，2011年成立光輝生命醫學公司，涉訟前幾年，常上電視節目擔任談話來賓，講述專業知識。李也投入本屆台北市議員第1選舉區選舉，政見只列2項，分別是「智慧城市，台北市大型都更2.0版」、「數位新國幣取代紙鈔新台幣」，最終僅獲得228票，得票率0.08%。

檢方指控，李光輝2013年至2015年間，利用細胞儲存公司的名義召開法說會，並透過地下盤宣稱已與中國、日本、英國簽約，取得「可以治療癌細胞的專利」，以此販售光輝生醫的未上市股票。檢方調查，李為博取民眾的信任，舉行記者會公開施打「血癌細胞」，藉以推廣自家公司的免疫療法，還表示公司將在2014年公開發行股票。

李光輝對外解釋，是創投人士主動聯絡他，希望他能加入生技業行列，他不可能在2011年只是個科學家、2012年就了解操盤、股票的相關知識，堅稱是被人利用名氣來吸金。

檢方調查，李光輝在這段期間增資6億元，將百萬元資本額增資至上億元，期間，又與盤商共同聯手賣股票，原價1股10多元不等的股票，以30元至60元的價格售出，賺取差額至少1億元。檢方追查，李光輝宣稱可治療癌症的專利技術，沒有通過衛生福利部的相關申請程序、沒有臨床實驗，甚至後來也沒推動上市、櫃計畫，認定李騙被害人掏錢投資。

北院認為李光輝已知光輝生命醫學公司營運不佳，卻罔顧投資人信賴，散布不實、重大足資影響投資人判斷的錯誤資訊，非法募集、發行，或由盤商非法對外販售光輝生命醫學公司股票，使得投資大眾誤信光輝生命醫學公司資本充實，獲利可期，即將上市上櫃，進而購買光輝生命醫學公司股票，破壞社會金融秩序，並造成投資人損失，應嚴懲。