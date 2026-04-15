盼「宗教儀式」吸引心儀對象…她為愛狂付176萬 慘遭不讀不回

一名民眾因情感需求，在社群平台上接觸廣告，落入詐騙陷阱。金融詐騙示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

內政部警政署「165打詐儀表板」近日公布一起新型詐騙案例，一名民眾因情感需求，在社群平台上接觸到標榜「宗教服務」的廣告，進而落入詐騙陷阱。詐騙集團以「感情儀式」、「下蠱」等話術包裝，宣稱可協助提升感情運勢，引導受害者一步步匯款。

該名受害者表示，當時因感情低潮，為了能讓有好感的男性喜歡上自己，在小紅書上看到相關廣告後點入，隨即被帶往聊天視窗。對方聲稱可透過宗教儀式改善感情關係，甚至暗示能讓特定對象產生情感連結，並提供多項「成功案例」截圖以取得信任，使其逐漸卸下防備。

在取得信任後，詐騙者以需進行「儀式」為由要求付款，並提供收款碼。受害者初次付款後，對方持續以「儀式未完成」、「效果需加強」等理由要求追加費用。最終累計支付約人民幣37.98萬元，折合新台幣逾176萬元。

直到遲遲未見任何「感情改變」，且對方「不讀不回」失聯後，受害者才驚覺遭詐騙。165打詐平台提醒，此類案件常透過宗教、心靈或感情話術包裝，搭配假截圖與多次收費手法，呼籲民眾對陌生廣告保持警覺，遇疑慮應立即撥打165查證。

如果真的遭遇詐騙，最重要的第一步是「立即停損、保留證據並報案」。許多受害者在第一時間會感到驚慌、自責，甚至選擇隱忍，但專家強調，詐騙屬於犯罪行為，並非受害者的錯。

一旦發現異常應保持冷靜，建議完整保存所有對話紀錄、匯款資料與截圖，不可刪除或遺漏。同時應盡快前往派出所或透過165專線報案，協助警方掌握金流與案件線索，即使未造成實際損失也應通報。

此外，若已完成匯款，應在黃金時間內立即聯繫銀行申請追查或凍結帳戶，提高追回資金的可能性。及早行動不僅能降低損失，也能協助阻斷詐騙鏈延續，避免更多人受害。