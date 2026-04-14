車手佯裝投資專員騙走婦人百萬 99.5萬放超商廁所大挪移

林姓男子加入詐騙集團當車手，詐團騙一婦人下載APP表示可投資股票獲利，並約婦人面交一百萬元投資款，林男佯裝是投資公司專員，取走婦人百萬元後，拿走其中5千元作為自己報酬，再將99萬5千元放在某超商廁所內，讓詐團其他成員取走，彰化地方法院依加重詐欺罪將他判刑1年8月。

林男2024年7月間加入詐騙集團，詐團成員「鄭經理」向一名被害婦人佯稱可先下載「大戶金通」APP投資股票獲利，但要先面交現金儲值，婦人即約定在某國小前面交1百萬元，林男佯裝是大戶金通投資公司外派專員前往取款。

林男向婦人收取1百萬元後，拿走5千元當報酬，再將99萬5千元放在某超商廁所內，讓詐團其他成員取走，以此製造金流斷點，婦人後來發現受騙報警，林男落網後坦承犯行，檢方認為林男騙走高達百萬元的贓款，詐團以假投資行騙，破壞公眾對金融市場的信任，遺害深遠，且林男曾有公共危險前科，現又再犯此案，因此建請法官量處2年7月徒刑。

法官也認為，詐團詐欺行為侵害廣大民眾財產法益甚鉅，甚至畢生積蓄全成泡影，更破壞人際往來信任感，林男不思循正途賺取所需，竟加入詐團擔任取款車手，所為實屬不該，惟考量被告於詐欺集團所擔任分工角色非屬集團核心人員，且犯後坦承犯行，將他判刑1年8月。