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來電騙孫子在柬埔寨急需錢 南投婦心慌險遭詐

中央社／ 南投縣14日電

魚池鄉一名婦人未與孫子同住，日前接獲他人來電稱，她的孫子在柬埔寨急需用錢。婦人慌張趕到郵局欲匯款，行員發現異狀，通報員警協助，查證確定是詐騙話術，攔阻婦人損失。

南投縣警察局集集分局今天表示，婦人接到來電稱她的孫子在柬埔寨，急著要回台灣，但沒錢付飯店費與機票，需匯款新台幣5萬5000元到指定銀行帳戶，婦人擔心孫子安危，急忙到郵局匯款，行員察覺婦人說詞與「假親友海外求助」詐騙非常相似，通報魚池分駐所。

集集分局表示，員警到場安撫婦人並帶回派出所進一步查證，發現婦人欲匯款帳戶已8次被165反詐騙專線通報詐騙帳戶，且過去通報內容與婦人所說情節一致，都是假冒親人在海外急需用錢，經向家屬查證，婦人孫子確實在柬埔寨，但無金錢求助。

集集分局表示，透過員警與郵局行員合作，成功攔阻婦人損失。婦人對員警、行員表達感謝，直說：「還好有你們幫忙，不然真的不知道會怎樣」；警方也提醒，詐騙集團常利用長輩關心家人心理，假冒親人製造「緊急狀況」，遇類似情況務必先冷靜、多方查證。

另外，南投縣警察局仁愛分局今天表示，外事警員簡羽函日前執行偏遠山區巡查勤務，遇外籍女子求助，簡羽函具流利英語能力，立即以英語溝通，了解外籍女子因不熟路況而迷途，警員耐心傾聽並細心提供協助與指引，外籍女對警方溫暖協助深表感謝。

詐騙集團 警察 郵局

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