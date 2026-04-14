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高雄警破獲假幣商詐騙水房 實體店面掩護洗錢上億

中央社／ 高雄14日電

以羅姓與丁姓主嫌為首詐騙集團涉在高雄左營設立詐欺水房，並利用實體虛擬貨幣門市掩護非法，誘騙民眾將錢打回詐團電子錢包，洗錢金額達上億元，羅男等10人遭送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，偵四隊民國113年10月間會同刑事局南部打擊犯罪中心、台東縣警察局刑大等單位偵辦毒品案時，在有毒品和詐欺前科的35歲羅男、31歲丁男手機內發現多筆指派車手面交取款訊息，經向上溯源發現詐騙集團，隨即報請高雄地檢署指揮偵辦，並成立專案小組擴大追查。

警方調查，羅姓主嫌與丁姓主嫌先赴柬埔寨與境外詐騙機房首腦洽談合作，返國後出資成立詐欺水房，並由23歲許姓男子擔任車手控盤，負責招募車手。集團成員除前往被害人住處收款外，更安排車手進駐高雄市三民區的實體虛擬貨幣門市擔任「假幣商」。

專案小組查出，境外機房先以話術誘騙被害人至指定實體門市交付現金購買泰達幣，羅男等人再將持有的虛擬貨幣打入被害人電子錢包製造合法交易假象；隨後機房再誘使被害人將虛擬貨幣轉入首腦的電子錢包，藉此製造金流斷點。直到被害人想取回投資款項遭拒，才驚覺受騙。經清查受害者達20多人，財損逾新台幣上千萬元。

專案小組經跟監蒐證，鎖定羅男等人藏匿於高雄左營區門禁森嚴高級住宅大樓，出入皆以名車代步。檢警自114年3月起陸續發動6波搜索，共逮獲羅男等10人到案。現場查扣冷錢包、點鈔機、贓款及高級車輛、名牌包、名錶等證物。初步清查集團經手數百萬枚泰達幣，洗錢金額達1億元，全案依詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

其中，主嫌羅男、丁男與3名共犯經檢方複訊後聲押獲准，其餘5人則獲交保。

高雄刑大呼籲，詐騙集團常利用實體門市降低民眾戒心。依洗錢防制法規定，合法虛擬資產服務商不得以「現金」方式收取款項，須以可留存軌跡的轉帳進行。民眾若遇要求現金面交或匯至個人帳戶幣商，極可能為詐騙，務必遵循「1要冷靜、2要查證、3要報警」原則，並善用165反詐騙專線查證。

被害人 車手 高雄市

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