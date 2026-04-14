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發票中獎與催繳信電郵詐騙 數產署籲勿點假連結

中央社／ 台北14日電

數發部數產署表示，近期有民眾收到以發票中獎或催繳信為名的電子郵件，經查證均為詐騙集團誘導。數產署提醒，官方單位通常不會以不明信箱寄送重要通知，民眾也可透過官方網站或APP查詢真偽，切勿直接點擊郵件內連結，以免受騙。

數產署日前分享詐騙案例指出，有民眾收到一封標題為「電子發票資料處理完成通知」的電子郵件，寄件者顯示為知名企業，信中附上發票號碼與中獎結果，顯示中得5獎，她一度信以為真。

不過，該名民眾隨後又收到一封催繳郵件，信中寫著「您的信用付款已逾期，若未處理將通報聯徵中心」，並列出逾新台幣1萬6000元的訂單，商品名稱、出貨時間、收件地址與電話一應俱全，看起來宛如真實交易紀錄，信件最後標註「若有疑問，請立即聯繫客服處理」。

數產署表示，這名民眾欲點擊聯繫客服時，發現寄件信箱並非官方網域，而是一串陌生英文帳號，因此提高警覺，改用官方平台查詢，最終確認並無中獎，也沒有這筆訂單。

數產署指出，隨著詐騙手法不斷演變，電子郵件近期成為常見的詐騙媒介之一，若民眾收到發票通知或催繳信，可透過官方網站或APP查詢，切勿直接點擊郵件內連結。

數產署表示，詐騙常透過特定情境進行誘導，如中獎結合催繳、低價搭配限時、異常交易通知等，民眾若遇到類似情境，應提高警覺，避免依指示操作或提供個人資料。

數產署強調，官方單位通常不會使用不明或免費信箱寄送重要通知，此外，通知內容越完整、越逼真，反而越需要多一步查證，民眾在點擊或回應之前，多停一秒，往往就是避免受騙的關鍵。

詐騙集團

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