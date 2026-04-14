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3麻吉入詐團組「取款少年團」 爸媽沒教好要幫擦屁股
高雄3名少年（各為A、B、C）加入詐騙集團，去年9月間，B姓少年指派A姓少年取60萬元贓款，A再將贓款往上轉交給C姓少年，等到被害涂姓女子發現被騙後報警，警方火速逮到3名少年，移送少年法庭審理，涂女另對3人求償60萬元，高雄地院判A姓、C姓少年要賠償60萬元，且父母均要負連帶賠償責任，B男查無事證判免賠。
判決指出，A姓少年前年8月間加入詐騙集團群組，裡面還有同為未成年的B姓、C姓少年，群組內成員主要為取款車手，等上游派案後再當面向被害人取款。
前年9月間，涂姓女子被騙參與投資，將60萬元積蓄交給前來取款的A姓少年，A姓少年取款後，再將贓款交給C姓少年，由C將款項交給車手頭，製造層層斷點。
事後涂女發現被騙，與警方合作逮到A姓、B姓、C姓少年，三人隨即被送往少年法庭審理，並由法官裁定，涂女因追不回款項，氣得向三人提告求償60萬元，因三人都未成年，還要父母負起連帶賠償責任。
高雄地院民事庭審理時，A姓少年及母親稱經濟狀況不好，無力負擔求償；B男則稱自己不是詐團成員，他父母也主張孩子並未經手贓款，C男則坦承收錢，但未參與詐騙。
民事庭法官依據少年法庭裁定，認定A姓少年及C姓少年確實參與詐團運作，並出面收取贓款；至於B姓少年，雖然他也參與詐騙，並拉攏C男加入集團，但少家法院裁定中，並未認定他有參與此次詐騙或收取贓款，應無參與此次詐騙分工。
法官綜合事證，僅認定A姓、C姓少年參與詐騙，因兩人犯罪時都未滿20歲，屬於限制行為能力之人，判2人應連帶賠償涂女60萬元，因兩人父母都未證實已盡監督孩子責任，兩人父母應負連帶給付責任，要幫孩子賠償這筆錢給被害人。
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