K-POP鐵粉砸30萬買「Super Junior」專輯 遇到詐騙錢包被清空

韓國天團「BABYMONSTER」、「TWICE」去年接連蒞臨高雄開唱，有粉絲搶不到票，上網購買黃牛票，匯款數萬元遇到詐騙，其中一名韓團鐵粉，為了購買「Super Junior」更是失血30萬元，檢警事後逮到王姓、張姓車手，今依詐欺罪嫌起訴，幕後集團仍待查。

檢警查出，王姓男子及張姓女子受詐團所聘，王男負責擔任取款車手，張女則提供名下銀行帳戶供詐團收取詐欺贓款使用。

去年韓國天團「BABYMONSTER」、「TWICE」接連蒞臨高雄開唱，因演唱會門票一票難求，有粉絲在社群高價徵演唱會門票，詐騙集團看見商機，便在社群平台佯稱有門票可以轉售。

王姓、劉姓韓團鐵粉不疑有他，去年12月3日分別轉帳20053元及5萬元到詐團提供的帳戶，購買「BABYMONSTER」高雄場及「TWICE」台北場門票，結果一直都沒收到門票才知道受騙。

另一名方姓鐵粉則看到詐團在網路刊登「Super Junior」專輯，和詐團聯繫後卻落入陷阱，前後匯款30萬2910元，結果專輯都沒收到，錢包卻大失血。

聽不到演唱會又拿不到專輯，氣得粉絲報警提告，檢警根據3人匯款證明，鎖定張姓、王姓車手，迅速將兩人拘提到案。

檢警偵辦時，王男坦承有收款，但否認該款項是詐欺贓款，張女坦承交付帳戶給他人，但稱是為辦理貸款製作金流，否認詐欺。

不過檢方根據事證及對話紀錄，認定王男、張女參與詐欺，並將贓款層層轉交給上手，今依詐欺等罪嫌提起公訴，並建請法官對兩人各量處2年以上徒刑。可上訴。