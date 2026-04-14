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新北攔詐439件守住3.5億 侯友宜：第二行政中心年底成立強化治安防災

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市警局今天上午舉行治安會報，市長侯友宜指出1至3月份共計攔詐439件，阻詐金額3億5千多萬，詐騙案件也大幅下降。為讓打擊犯罪及災害應變能更加嚴密，今年底第二行政中心所有指揮系統都將大幅提升，更緊密媒合以守護市民安全。

新北市長侯友宜今天上午主持4月份治安會報，會中頒獎表揚銀行及超商聯防攔阻詐欺案件有功人員，包括上海銀行永和分行攔阻500萬元、第一銀行永和分行及中國信託江翠分行各攔阻400萬元、板信銀行永和分行攔阻155萬元、永豐銀行華江分行攔阻80萬元，以及統一超商瑞林門市攔阻20萬元、集吉門市通報警方協助逮捕車手現行犯。另外還表揚公共安全聯合稽查工作有功人員，肯定各單位打擊犯罪具體成效，展現市府貫徹公權力之決心。

侯友宜指出，為讓警察局110指揮系統包括戰情中心能發揮最大功能，新北市府選定第二行政中心建構整個系統，包括交通監控系統、食安系統、災防辦的第二指揮系統也被列在裡面。期能透過警察、消防、交通、衛生等局處量能，加速系統整合與建置，強化跨機關資訊共享與即時應變能力，確保各類治安、災害及交通事件均能迅速掌握、即時處置。

侯友宜也肯定警察局在街頭聚眾鬥毆、廟宇遶境祈福鬥毆時都能在第一現場快速嚇阻，包括兒虐事件、食安事件，警察局也配合衛生局及社會局於第一時間全力查察、嚴格偵辦。侯友宜也期許各單位一起加油，讓治安更穩定，犯罪更少，安全守護得更好。

新北市長侯友宜頒發公安稽查有功人員。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜頒發公安稽查有功人員。記者黃子騰／攝影

市長侯友宜表揚銀行、超商阻詐有功人員。記者黃子騰／攝影
市長侯友宜表揚銀行、超商阻詐有功人員。記者黃子騰／攝影

侯友宜肯定警察局第一時間快速嚇阻犯罪。記者黃子騰／攝影
侯友宜肯定警察局第一時間快速嚇阻犯罪。記者黃子騰／攝影

侯友宜 新北 永豐銀行

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