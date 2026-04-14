假「入境解禁通知書」流傳疑涉詐 移民署：一經查獲絕不寬貸

移民署日前發現網路上流傳虛假「解除入境限制暨徹免同意通知書」，懷疑有不肖人士利用虛假代辦牟利，今特別澄清不實，強調辦理解除管制無須費用，相關不實訊息已涉刑法詐欺罪，民眾發現相關訊息可向警政署或移民署各縣市專勤隊檢舉。

移民署表示，外國人經依法禁止入境者，若符合法定解除管制條件，可向移民署申請解除或縮短禁止入境期間，移民署依法審核後，會以正式公文回覆申請結果，申請解除管制無須支付任何費用，如有聲稱付費加速辦理流程或不符規定也可解除管制者，就是詐騙。

移民署呼籲，冒用政府機關名義向他人詐財行為已觸犯刑法加重詐欺罪，最重可處7年有期徒刑，有心人切勿以身試法，一經查獲絕不寬貸；另提醒，民眾若對申請解除管制等流程有疑問，可洽移民署各地服務站或官方網站查詢，保障自身權益。

據悉，不肖人士散布虛假「 中華民國內政部移民署解除入境限制暨赦免同意通知書」，有民眾發現後在網路婚媒社團中貼文提醒他人誤信詐術，應循合法管道辦理。

雖相關不實通知書流傳後，移民署目前未接獲有民眾因此受騙情況，但過去確實有外籍失聯移工在台與國人相戀，後續想從母國返回台灣時發現已遭管制入境，不排除是不肖人士想利用民眾辦理解禁相關需求及資訊不對等，散步虛假通知書從中牟利。

移民署日前發現網路上流傳虛假「解除入境限制暨徹免同意通知書」，懷疑有不肖人士利用虛假代辦牟利，今特別澄清不實。圖／移民署提供