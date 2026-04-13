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身障者痛訴遭詐「造成更大身心障礙」 男騙子被判徒刑1年1月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子在臉書刊登要出售OPPO原廠手機，吳男欲購買，依陳男指示先匯款7千元，再依陳男指示接連各匯款2千元換購新機，拖了一年多都沒出貨，吳男報警。彰化地方法院審結，依犯以網際網路對公四力散布而犯詐欺取財罪，累犯，判處有期徒刑1年1月。可上訴。

判決書表示，陳男民國112年9月某日在書社團刊登出售OPPO手機，吳男在家瀏覽貼文，透過通訊軟體Messenger接洽陳，依指示匯款7千元到陳男帳戶，待收到手機再匯款2千元，未料陳男收到款項隨即提領花用，以各種理由推託拒絕出貨，並在民國113年間透過LINE向吳男佯稱原手機缺貨，可加價2千元購買新型手機。

吳男依指示匯款，陳男仍未出貨，更在民國114年1月又LINE吳男佯稱再貼2千元可購得新型手機，吳男為拿到手機又匯款，陳男總計詐得1萬1千元，吳男持續催促卻都沒拿到手機，向警方報案。

吳男在院審時表示，得知被詐騙時，有跟陳男聯繫，告訴陳男只要歸還錢就不提告，可是陳男一直拖延，吳男自己本身就是身心障礙，因遭詐騙造成更大身心障礙，這樣的詐騙真的很讓人痛心，也十分惡劣。另彰化地院認為，吳男民國110年間曾犯同罪質的犯行，有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯有徒刑以上之罪，為累犯。

彰化地院審酌，陳男透過網際網路對不特定大眾散布販售手機的訊息，並接續對吳男施以本案犯罪事實所載的詐術，詐取他人財物，所為甚有不該，兼衡其素行、犯罪動機、詐得財物價值，坦承犯行並如數賠償的態度，並考量自陳智識程度、工作及收入、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

手機 彰化縣 詐騙

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