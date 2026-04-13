快訊

伊朗軍方回應川普海上封鎖 官媒暗示報復封鎖「淚之門」 海峽

土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

MacBook Neo免2萬、3款MacBook系列台灣開賣！國外MacBook Air竟降價5千

台版地面師案追出假檢警詐團 8人抵押房產借貸被騙1.5億

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

貸款仲介王姓男子、資產管理公司負責人郭姓男子涉嫌協助假檢警詐騙集團，透過不動產公司負責人彭姓男子、地政士陳姓男子，誘使被害人抵押房產借貸，向8人騙走1.5億元；刑事局查獲21人依詐欺等罪移送，法院裁定王、彭、陳羈押，郭80萬元交保。

警方調查，49歲王姓男子、50歲郭姓男子替詐騙被害人辦理抵押房產借貸，詐團境外機房假冒檢警致電被害人，以監管財產要求交付現金，並詢問名下房產，介紹給39歲彭姓男子在新北市經營的不動產公司，公司仲介與被害人洽談後，地政士38歲陳姓男子陪同赴地政事務所辦理抵押房產借貸。

郭在台北市經營的資產管理公司轉帳給被害人，詐團事先要求被害人提供網路銀行帳號及密碼，操作網銀轉走借貸款項；貸款期限僅3個月、月利率1.3%，被害人若無法如期清償，房產會被法院拍賣。

2022至2023年有8人被騙1.5億元，遍及台北、新北、台南、高雄市，其中新北一名「包租公」被騙5000萬元最多，有人被迫租屋或向親友借錢。

刑事局偵一大隊第二隊前年破獲台版「地面師」代筆遺囑盜取遺產案，發現主嫌蔡尚岳以盜取的遺產房產向郭的公司借貸，清查165反詐騙系統平台資料，發現王、郭等人涉假檢警詐騙，鎖定相關公司人員，去年11月至今年1月拘提、通知21人。

王、郭等人均否認詐騙，稱正當辦理抵押房產借貸。警方搜索查扣貸款文件、現金79萬餘元等，詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押5人，命其他人5至10萬元交保，法院裁定王、彭、陳羈押，郭及其從事會計妻子各80萬、50萬元交保。

貸款仲介王姓男子、資產管理公司負責人郭姓男子涉嫌協助假檢警詐騙集團，誘使被害人抵押房產借貸，向8人騙走1.5億元。記者李奕昕／攝影
貸款仲介王姓男子、資產管理公司負責人郭姓男子涉嫌協助假檢警詐騙集團，誘使被害人抵押房產借貸，向8人騙走1.5億元。記者李奕昕／攝影

貸款仲介王姓男子、資產管理公司負責人郭姓男子涉嫌協助假檢警詐騙集團，誘使被害人抵押房產借貸，向8人騙走1.5億元。記者李奕昕／翻攝
貸款仲介王姓男子、資產管理公司負責人郭姓男子涉嫌協助假檢警詐騙集團，誘使被害人抵押房產借貸，向8人騙走1.5億元。記者李奕昕／翻攝

貸款仲介王姓男子、資產管理公司負責人郭姓男子涉嫌協助假檢警詐騙集團，誘使被害人抵押房產借貸，向8人騙走1.5億元。記者李奕昕／攝影
貸款仲介王姓男子、資產管理公司負責人郭姓男子涉嫌協助假檢警詐騙集團，誘使被害人抵押房產借貸，向8人騙走1.5億元。記者李奕昕／攝影

貸款仲介王姓男子、資產管理公司負責人郭姓男子涉嫌協助假檢警詐騙集團，誘使被害人抵押房產借貸，向8人騙走1.5億元。記者李奕昕／翻攝
貸款仲介王姓男子、資產管理公司負責人郭姓男子涉嫌協助假檢警詐騙集團，誘使被害人抵押房產借貸，向8人騙走1.5億元。記者李奕昕／翻攝

房產 新北 刑事局 詐騙

延伸閱讀

絕對能源虛幣吸金逾50億…又1業務員被押 北院至今已押14人

滿堂紅麻辣鍋淪詐團水房 上游共犯連堃程遭羈押禁見

滿堂紅麻辣鍋洗錢延燒…警溯源逮上游 北檢聲押禁見

絕對能源吸金50億風暴擴大 北檢再聲押2業務員

相關新聞

台版地面師案追出假檢警詐團 8人抵押房產借貸被騙1.5億

貸款仲介王姓男子、資產管理公司負責人郭姓男子涉嫌協助假檢警詐騙集團，透過不動產公司負責人彭姓男子、地政士陳姓男子，誘使被害人抵押房產借貸，向8人騙走1.5億元；刑事局查獲21人依詐欺等罪移送，法院裁定王、彭、陳羈押，郭80萬元交保。

影／4萬元的「天價牛奶」？南投婦人相信了 險遭詐騙

2箱牛奶要價4萬元！南投竹山近期有婦人經網路介紹行銷，赴當地郵局欲臨櫃匯款，行員機警查覺竟要支付高達4 萬元購買2箱牛奶，機警通報警方，員警到場確認為假網路推銷詐騙案，成功攔阻該名婦人購買來源不明的「天價牛奶」。

影／8旬婦投資股票被騙公園面交50萬 警辦案碰巧經過…逮詐團車手

新北市一名8旬老婦遭股票假投資詐騙，與詐騙集團相約板橋區民族公園，交付現金50萬元給車手曾姓女子，台北市員警偵辦他案碰巧經過發現，逮捕曾女攔阻詐騙，依詐欺罪、洗錢防制法移送。

又是軍醫騙人「救救戰地孩子」 婦人7萬現金險飛了

烏俄戰爭、美伊戰爭頻傳，也成為詐騙手法，詐團冒充外國軍醫騙人捐錢「救救戰地的孩子」，彰化一名婦女大發憐憫心，正要出門交7萬現金，被兒子發覺有異，趕快攔下她，並報警，助警方逮捕2名瘖啞女車手，彰化地方法院將2名車手分別判處10月、4月不等徒刑。

詐騙攻防戰1／去年信用卡盜刷有感降溫 防詐看見成效

國人信用卡盜刷情況呈現趨緩，根據財團法人聯合信用卡處理中心統計，2025年前11月發卡機構通報信用卡詐欺交易（盜刷）金額為23.35億元，筆數為54.49萬筆，與2024年同期相比，金額與筆數分別下滑19.8%、20%。

詐騙攻防戰2／網路交易 成詐騙重災區

根據聯卡中心所分類的信用卡詐欺交易（盜刷）型態當中，其中有超過九成來自歸類在網路交易、非面對面交易的「MOTO／EC」，去年前11月國內發卡機構通報的金額來到21.4億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。