台版地面師案追出假檢警詐團 8人抵押房產借貸被騙1.5億

貸款仲介王姓男子、資產管理公司負責人郭姓男子涉嫌協助假檢警詐騙集團，透過不動產公司負責人彭姓男子、地政士陳姓男子，誘使被害人抵押房產借貸，向8人騙走1.5億元；刑事局查獲21人依詐欺等罪移送，法院裁定王、彭、陳羈押，郭80萬元交保。

警方調查，49歲王姓男子、50歲郭姓男子替詐騙被害人辦理抵押房產借貸，詐團境外機房假冒檢警致電被害人，以監管財產要求交付現金，並詢問名下房產，介紹給39歲彭姓男子在新北市經營的不動產公司，公司仲介與被害人洽談後，地政士38歲陳姓男子陪同赴地政事務所辦理抵押房產借貸。

郭在台北市經營的資產管理公司轉帳給被害人，詐團事先要求被害人提供網路銀行帳號及密碼，操作網銀轉走借貸款項；貸款期限僅3個月、月利率1.3%，被害人若無法如期清償，房產會被法院拍賣。

2022至2023年有8人被騙1.5億元，遍及台北、新北、台南、高雄市，其中新北一名「包租公」被騙5000萬元最多，有人被迫租屋或向親友借錢。

刑事局偵一大隊第二隊前年破獲台版「地面師」代筆遺囑盜取遺產案，發現主嫌蔡尚岳以盜取的遺產房產向郭的公司借貸，清查165反詐騙系統平台資料，發現王、郭等人涉假檢警詐騙，鎖定相關公司人員，去年11月至今年1月拘提、通知21人。

王、郭等人均否認詐騙，稱正當辦理抵押房產借貸。警方搜索查扣貸款文件、現金79萬餘元等，詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押5人，命其他人5至10萬元交保，法院裁定王、彭、陳羈押，郭及其從事會計妻子各80萬、50萬元交保。

貸款仲介王姓男子、資產管理公司負責人郭姓男子涉嫌協助假檢警詐騙集團，誘使被害人抵押房產借貸，向8人騙走1.5億元。記者李奕昕／攝影

貸款仲介王姓男子、資產管理公司負責人郭姓男子涉嫌協助假檢警詐騙集團，誘使被害人抵押房產借貸，向8人騙走1.5億元。記者李奕昕／翻攝

貸款仲介王姓男子、資產管理公司負責人郭姓男子涉嫌協助假檢警詐騙集團，誘使被害人抵押房產借貸，向8人騙走1.5億元。記者李奕昕／攝影