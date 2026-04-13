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影／4萬元的「天價牛奶」？南投婦人相信了 險遭詐騙

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

2箱牛奶要價4萬元！南投竹山近期有婦人經網路介紹行銷，赴當地郵局欲臨櫃匯款，行員機警查覺竟要支付高達4 萬元購買2箱牛奶，機警通報警方，員警到場確認為假網路推銷詐騙案，成功攔阻該名婦人購買來源不明的「天價牛奶」。

竹山警分局指出，近日當地發生一起網路推銷詐騙案，其轄區員警接獲竹山郵局行員通報有婦人疑遭詐騙，員警趕抵現場了解，發現該婦人經朋友介紹在LINE上認識一名陌生賣家，對方以誇大效能吃了可以健康推銷牛奶，2箱要價4萬元。

員警到場關心並檢視相關對話內容，發現該產品包裝成分標示不明、缺乏國家認證標章，不僅價格不相當，通路也極為可疑，屬典型的「假推銷」詐騙。經聯繫婦人子女並在耐心告知網路詐騙案例，婦人發現可能受騙，放棄購買「天價牛奶」。

警方今表示，該網路推銷詐騙案多虧有郵局行員落實關懷提問，積極查覺通報阻詐，後續除依規定完成 165 系統通報，也交由偵查隊續行追查幕後詐騙集團，再次呼籲切勿輕信各種推銷話術，對於誇大不實高額產品要小心求證，以免受騙。

南投竹山發生一起網路推銷詐騙案，婦人欲匯款4 萬元購買來源不明的牛奶，警方成功攔阻。圖／竹山警分局提供
南投竹山發生一起網路推銷詐騙案，婦人欲匯款4 萬元購買來源不明的牛奶，警方成功攔阻。圖／竹山警分局提供

詐騙集團 牛奶 郵局

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