影／8旬婦投資股票被騙公園面交50萬 警辦案碰巧經過…逮詐團車手

新北市一名8旬老婦遭股票假投資詐騙，與詐騙集團相約板橋區民族公園，交付現金50萬元給車手曾姓女子，台北市員警偵辦他案碰巧經過發現，逮捕曾女攔阻詐騙，依詐欺罪、洗錢防制法移送。

警方調查，被害老婦在臉書看到投資廣告加入LINE投資群組，詐團以專人代操股票、穩賺獲利等話術取信，相約上月16日在板橋民族公園交付50萬元，57歲曾姓女子到場取款。

北市大安警分局瑞安派出所員警偵辦另起詐欺案，調閱監視器時經過，發現曾女持手機以視訊通話進入公園向老婦取款，上前盤查逮捕曾女攔阻詐騙。

曾女稱，任職投資公司，依指示取款，不知是詐騙。警方清查，老婦是首次被騙交付現金，尚未有財損，從曾女身上查扣投資公司識別證、投資合約書及收據，詢後移送。

詐騙集團以假投資股票，相約一名老婦在新北市板橋區民族公園交付現金50萬元，車手曾姓女子到場取款，被警方逮捕。記者李奕昕／翻攝