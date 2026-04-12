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又是軍醫騙人「救救戰地孩子」 婦人7萬現金險飛了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

烏俄戰爭、美伊戰爭頻傳，也成為詐騙手法，詐團冒充外國軍醫騙人捐錢「救救戰地的孩子」，彰化一名婦女大發憐憫心，正要出門交7萬現金，被兒子發覺有異，趕快攔下她，並報警，助警方逮捕2名瘖啞女車手，彰化地方法院將2名車手分別判處10月、4月不等徒刑。

判決書指出，詐騙集團成員「L」去年5月透過line認識彰化某婦人，佯稱自己是戰地骨科軍醫，要婦人「救救戰地的孩子」，又要她跟「格倫‧戈達德」聯繫，格倫去年6月透過line告訴婦人，依「將軍」指示，要婦人先交出現金7萬1千元，未來才會讓軍醫來。

婦人不疑有他，依詐團指示正要出門交現金，被兒子發現，兒子趕快攔下母親報警，並配合警方辦案，在前往交款時，埋伏的警方逮到取款瘖啞車手葉女和何女。

葉女和何女對檢警否認犯行，因此檢察官對2人分別求刑1年11月、1年9月，不過在法院審理期間，2人始坦承犯行，葉女本在學校當清潔工，何女在工廠工作，月收入僅2萬多，還負債100萬元。

法官認為，2人自幼即為瘖啞人士，屬社會較弱勢之人，且何女以往並無前科，因此依共同詐欺取財未遂罪，將葉女判刑10月；將何女判刑4月、緩刑2年，需向政府機關或社區等提供40小時義務勞務。

彰化地方法院將2名瘖啞女車手分別判處10月、4月不等徒刑。記者林宛諭／攝影
彰化地方法院將2名瘖啞女車手分別判處10月、4月不等徒刑。記者林宛諭／攝影

車手 戰爭 彰化

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