聽新聞
0:00 / 0:00

絕對能源虛幣吸金逾50億…又1業務員被押 北院至今已押14人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北地檢署偵辦絕對能源虛擬幣詐騙案，查出主謀邱志豪藉由「借貸智能合約」誆騙50億，前天搜索拘提9人到案，訊後聲押禁見3大營運長及業務共6人；台北地院裁定營運長高寀甄、潘宏欣、業務鄭亦君、楊典其4人羈押，營運長之一的李明城50萬交保、業務蔣博文10萬交保。

調查局台北市調處昨天再移送3名業務員，其中卓俊銘、李政鍠也被檢方聲押，另名業務詹子鴻限制住居；北院稍早開庭，裁定卓俊銘羈押未禁見，李政鍠30萬元交保。絕對能源發行虛擬幣詐騙案，目前已14人羈押禁見，案情持續延燒。

據了解，高寀甄、潘宏欣否認涉詐，強調自己是投資人，不是「營運長」，但檢調掌握他們投資早已回本，卻仍透過旗下業務招攬客源行騙，辯詞未被採信。

邱志豪過去因擅自募集發行有價證券，詐騙2.7億元，去年遭檢方起訴求刑18年，當時在押的邱志豪被法院裁定交保後，繼續對外從事虛擬貨幣詐騙，全案由台灣高檢署發交北檢「打詐預警中心」偵辦。

檢方掌握，邱志豪從2022至2025年間，發行「EGT幣」、「TBT幣」，並創設DeFi借貸平台APP，推出「借貸智能合約」，以主辦說明會等方式術誆騙投資人，佯稱購買EGT幣、TBT幣，可透過DeFi借貸平台放貸，承諾月息3%至7%，年利率高達36％至84％。

檢察官林小刊今年1月發動搜索約談，聲押邱志豪、秘書邱朝露、DeFi營運長黃永瀚、業務總監吳承峰、軟體工程師黃俊維、業務人員林宇泰、楊獻智、王宥維、徐翰揚9人獲准。

絕對能源營運長潘宏欣涉詐騙遭羈押禁見。圖／本報系資料照
絕對能源營運長潘宏欣涉詐騙遭羈押禁見。圖／本報系資料照

絕對能源業務部營運長李明城（中）、業務楊典其（左）涉吸金遭檢方聲押，李明城獲50萬交保，楊典其收押禁見。記者張宏業／攝影
絕對能源業務部營運長李明城（中）、業務楊典其（左）涉吸金遭檢方聲押，李明城獲50萬交保，楊典其收押禁見。記者張宏業／攝影

虛擬貨幣

延伸閱讀

滿堂紅麻辣鍋淪詐團水房 上游共犯連堃程遭羈押禁見

電視劇製作人涉共諜 求刑12年

滿堂紅麻辣鍋洗錢延燒…警溯源逮上游 北檢聲押禁見

絕對能源吸金50億風暴擴大 北檢再聲押2業務員

相關新聞

獨／越移工當私人幣商！市值逾5億元泰達幣洗成越南盾 衝擊金融秩序

越南籍蘇姓移工擔任「私人幣商」，利用境外OKX交易所購買、收受市值高達5億多元泰達幣，再替多名同鄉客戶轉匯成越南盾，賺取其中20萬元價差；台中地檢署查出，蘇未踐行客戶確認、沒留存交易紀錄，極易淪詐騙集團洗錢所用，偵結依特殊洗錢罪嫌起訴他，求刑3年。

柑仔店就可以…便宜快速又方便 移工寧違法地下轉匯

去年五月一名越南移工在台鐵列車遺落四百萬現金，檢調追查發現背後疑牽扯規模至少二億多元的地下匯兌網絡；台北市黃姓警官指出，便宜、快速、貼近生活圈，是在台灣的外籍移工喜愛地下匯兌的主因。

絕對能源虛幣吸金逾50億…又1業務員被押 北院至今已押14人

台北地檢署偵辦絕對能源虛擬幣詐騙案，查出主謀邱志豪藉由「借貸智能合約」誆騙50億，前天搜索拘提9人到案，訊後聲押禁見3大營運長及業務共6人；台北地院裁定營運長高寀甄、潘宏欣、業務鄭亦君、楊典其4人羈押，營運長之一的李明城50萬交保、業務蔣博文10萬交保。

「虛幣轉法幣」難論銀行法地下匯兌 檢示警：詐團恐規避重罪

蘇姓越南移工幫客戶將價值5億元的泰達幣兌換成越南盾，手法類似銀行法「地下匯兌」，但實務見解限於「法定貨幣間轉換」，蘇以虛擬幣換成法幣，僅能論以特殊洗錢罪，刑度從7年以上大打折扣，剩下6月以上、5年以下；檢方更示警，若詐團利用非法匯兌，只需多轉一層虛幣恐規避重罪。

彰化婦人陷網戀被詐157萬元 菲籍看護也陷情網當車手被捕

大學程度菲律賓籍看藉芮斯（中譯名）來台工作9年多，去年12月到彰化縣取款29萬元時被捕，落網後辯稱詐團成員「HONEY Chen LIU」對她甜言蜜語才幫忙取款；彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月，刑滿或赦免後驅逐出境。

大馬收水手、女車手公園密會 遭桃園警包抄活捉

黃姓女車手前午在桃園區某ATM提款時，左顧右盼、行為鬼祟引起桃園警分局武陵派出所執行打詐專案的員警鎖定，一路尾隨至公園，趁她與馬來西亞籍潘男交款時上前圍捕，當場活捉2人查扣9萬餘元，成功瓦解這條收水線，全案送辦並繼續溯源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。