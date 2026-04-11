聽新聞
0:00 / 0:00

「虛幣轉法幣」難論銀行法地下匯兌 檢示警：詐團恐規避重罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

蘇姓越南移工幫客戶將價值5億元的泰達幣兌換成越南盾，手法類似銀行法「地下匯兌」，但實務見解限於「法定貨幣間轉換」，蘇以虛擬幣換成法幣，僅能論以特殊洗錢罪，刑度從7年以上大打折扣，剩下6月以上、5年以下；檢方更示警，若詐團利用非法匯兌，只需多轉一層虛幣恐規避重罪。

東南亞移工來台賺取工資有寄錢回鄉需求，在當地外匯管制、規避銀行成本，常見地下匯業者從中賺取價差，也不必確認客戶身分、資金來源是否合法，常被詐騙集團當成洗錢隱匿贓款管道。

台中地檢署檢察官戴旻諺偵辦詐騙案，從中發現蘇男經手巨額轉匯，根據金流蘇用泰達幣交易後，再由買家以越南盾打入指定電子錢包，以此替同鄉私下轉換貨幣。

戴指出，蘇男以「虛擬幣」泰達幣、「法定貨幣」越南盾間轉換，行為態樣雖類似銀行法禁止地下匯兌，但依現行實務見解，銀行法僅就「視為存款」行為予以擬制，泰達幣非本國、外國流通貨幣，國內金融機構也尚無從事泰達幣與各國貨幣匯兌業務。

也就是說，銀行法禁止的地下匯兌，限於法定貨幣間轉換，蘇這類「非常規地下轉匯」模式，無法以銀行法相繩；蘇經手金額高達5億元，若其用法幣間地下匯兌，依銀行法第125條處7年以上徒刑，但他用虛擬幣轉匯法幣，僅能論以洗錢防制法第20條特殊洗錢罪，處6月以上5年以下徒刑。

戴旻諺認為，若從事地下匯兌，只需在法幣匯兌間多加一層虛擬貨幣，即可規避銀行法重罪，更甚者虛擬貨幣有匿名性，又常遭不肖人士作為洗錢犯罪工具， 嚴重增加檢警查緝難度，衝擊金融秩序。

戴起訴並請法院審酌，政府不遺餘力打擊洗錢，蘇收受無合理來源、與收入顯不相當巨額，規避客戶審查、幫不詳客戶將泰達幣兌換成越南盾，行為類似銀行法禁止的非法辦理國內外匯兌業務，嚴重影響金融秩序，求處3年以上徒刑、併科罰金。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

越南 虛擬貨幣 移工 詐團 地下匯兌 洗錢

延伸閱讀

獨／越移工當私人幣商！市值逾5億元泰達幣洗成越南盾 衝擊金融秩序

擁有高市占率 太金票券淪詐團洗錢水房？檢方追千萬金流聲押負責人

北市婦「3個月砸571萬」投資虛擬幣全被騙 報警逮同年紀56歲車手

絕對能源虛擬幣詐騙50億元 檢方再聲押3大營運長及核心業務共6人

相關新聞

獨／越移工當私人幣商！市值逾5億元泰達幣洗成越南盾 衝擊金融秩序

越南籍蘇姓移工擔任「私人幣商」，利用境外OKX交易所購買、收受市值高達5億多元泰達幣，再替多名同鄉客戶轉匯成越南盾，賺取其中20萬元價差；台中地檢署查出，蘇未踐行客戶確認、沒留存交易紀錄，極易淪詐騙集團洗錢所用，偵結依特殊洗錢罪嫌起訴他，求刑3年。

柑仔店就可以…便宜快速又方便 移工寧違法地下轉匯

去年五月一名越南移工在台鐵列車遺落四百萬現金，檢調追查發現背後疑牽扯規模至少二億多元的地下匯兌網絡；台北市黃姓警官指出，便宜、快速、貼近生活圈，是在台灣的外籍移工喜愛地下匯兌的主因。

絕對能源虛幣吸金逾50億…又1業務員被押 北院至今已押14人

台北地檢署偵辦絕對能源虛擬幣詐騙案，查出主謀邱志豪藉由「借貸智能合約」誆騙50億，前天搜索拘提9人到案，訊後聲押禁見3大營運長及業務共6人；台北地院裁定營運長高寀甄、潘宏欣、業務鄭亦君、楊典其4人羈押，營運長之一的李明城50萬交保、業務蔣博文10萬交保。

「虛幣轉法幣」難論銀行法地下匯兌 檢示警：詐團恐規避重罪

蘇姓越南移工幫客戶將價值5億元的泰達幣兌換成越南盾，手法類似銀行法「地下匯兌」，但實務見解限於「法定貨幣間轉換」，蘇以虛擬幣換成法幣，僅能論以特殊洗錢罪，刑度從7年以上大打折扣，剩下6月以上、5年以下；檢方更示警，若詐團利用非法匯兌，只需多轉一層虛幣恐規避重罪。

彰化婦人陷網戀被詐157萬元 菲籍看護也陷情網當車手被捕

大學程度菲律賓籍看藉芮斯（中譯名）來台工作9年多，去年12月到彰化縣取款29萬元時被捕，落網後辯稱詐團成員「HONEY Chen LIU」對她甜言蜜語才幫忙取款；彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月，刑滿或赦免後驅逐出境。

大馬收水手、女車手公園密會 遭桃園警包抄活捉

黃姓女車手前午在桃園區某ATM提款時，左顧右盼、行為鬼祟引起桃園警分局武陵派出所執行打詐專案的員警鎖定，一路尾隨至公園，趁她與馬來西亞籍潘男交款時上前圍捕，當場活捉2人查扣9萬餘元，成功瓦解這條收水線，全案送辦並繼續溯源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。