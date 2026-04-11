快訊

獨／黃國昌突拋新北藍白合「4月底前有結果」 李四川吐5個字

張宇爆倒嗓現蹤台北開唱！相隔8年滿頭白髮現況曝光 一開口驚呆全場

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／越移工當私人幣商！市值逾5億元泰達幣洗成越南盾 衝擊金融秩序

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

越南籍蘇姓移工擔任「私人幣商」，利用境外OKX交易所購買、收受市值高達5億多元泰達幣，再替多名同鄉客戶轉匯成越南盾，賺取其中20萬元價差；台中地檢署查出，蘇未踐行客戶確認、沒留存交易紀錄，極易淪詐騙集團洗錢所用，偵結依特殊洗錢罪嫌起訴他，求刑3年。

檢方起訴指出，蘇男在未確認加密貨幣來源、去向或客戶身分，也沒留存必要交易紀錄下，向不詳客戶收受高達1691萬4705.5顆泰達幣，換算約5億744萬元。

蘇再透過OKX交易所的OTC系統（Over the Counter 場外交易），短時間內賣出泰達幣給買家，再由對方支付越南盾到蘇指定、有兌換越南盾需求客戶的電子錢包內，以此方式幫不詳客戶將泰達幣兌換為越南盾，規避洗錢防制法，從中賺取匯率價差20萬2976元。

檢方訊時，蘇全部認罪，表示每10萬顆泰達幣可獲得1200元新台幣報酬，並稱無法確認泰達幣來源是否合法，不清楚買家真實身分，也未留交易紀錄。

檢方根據OKX交易所資料、幣流分析圖，發現蘇2025年1月起多次收受、轉出巨額泰達幣，且都在1小時內清空錢包，行為符合一般洗錢態樣。

洗錢防制法第8條規定，金融機構及指定之非金融事業或人員，應確認客戶身分，也就是KYC（Know Your Customer）程序，及留存必要交易紀錄，蘇身為提供虛擬資產服務人員，也應適用該規定。

檢方指出，因泰達幣洗錢風險極高， 合法業者必須踐行洗錢防制程序，私人幣商在此就找到利基，只要私人幣商不問客戶身分、不管資金來源，就可吸引有意規避洗錢防制程序的買家、賣家交易。

但蘇男經手市值5億多元的泰達幣，交易過程沒踐行KYC程序、沒留存交易紀錄，也未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄 ，其電子錢包內又有巨額泰達幣進出，且無合理來源，偵結依洗錢防制法非法提供虛擬資產服務、特殊洗錢等罪嫌起訴他。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

越南 洗錢 泰達幣 加密貨幣 移工

延伸閱讀

擁有高市占率 太金票券淪詐團洗錢水房？檢方追千萬金流聲押負責人

北市婦「3個月砸571萬」投資虛擬幣全被騙 報警逮同年紀56歲車手

絕對能源虛擬幣詐騙50億元 檢方再聲押3大營運長及核心業務共6人

假出金8億詐騙158億 美樂公司幕後金主拘提到案移送複訊

相關新聞

獨／越移工當私人幣商！市值逾5億元泰達幣洗成越南盾 衝擊金融秩序

越南籍蘇姓移工擔任「私人幣商」，利用境外OKX交易所購買、收受市值高達5億多元泰達幣，再替多名同鄉客戶轉匯成越南盾，賺取其中20萬元價差；台中地檢署查出，蘇未踐行客戶確認、沒留存交易紀錄，極易淪詐騙集團洗錢所用，偵結依特殊洗錢罪嫌起訴他，求刑3年。

「虛幣轉法幣」難論銀行法地下匯兌 檢示警：詐團恐規避重罪

蘇姓越南移工幫客戶將價值5億元的泰達幣兌換成越南盾，手法類似銀行法「地下匯兌」，但實務見解限於「法定貨幣間轉換」，蘇以虛擬幣換成法幣，僅能論以特殊洗錢罪，刑度從7年以上大打折扣，剩下6月以上、5年以下；檢方更示警，若詐團利用非法匯兌，只需多轉一層虛幣恐規避重罪。

彰化婦人陷網戀被詐157萬元 菲籍看護也陷情網當車手被捕

大學程度菲律賓籍看藉芮斯（中譯名）來台工作9年多，去年12月到彰化縣取款29萬元時被捕，落網後辯稱詐團成員「HONEY Chen LIU」對她甜言蜜語才幫忙取款；彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月，刑滿或赦免後驅逐出境。

大馬收水手、女車手公園密會 遭桃園警包抄活捉

黃姓女車手前午在桃園區某ATM提款時，左顧右盼、行為鬼祟引起桃園警分局武陵派出所執行打詐專案的員警鎖定，一路尾隨至公園，趁她與馬來西亞籍潘男交款時上前圍捕，當場活捉2人查扣9萬餘元，成功瓦解這條收水線，全案送辦並繼續溯源。

滿堂紅麻辣鍋淪詐團水房 上游共犯連堃程遭羈押禁見

知名滿堂紅麻辣火鍋店負責人蔡閔如，被控替假檢警詐團洗錢5287萬，今年3月被起訴求刑10年。台北地檢署溯源追查金流，鎖定負責與蔡女對接的集團上游幹部連堃程，昨天拘提搜索連男到案，北檢認連男涉嫌重大，且背後仍有「影武者」未到案，有串滅證之虞，昨晚向法院聲請羈押禁見。台北地方法院審理，今裁定羈押禁見。

網路貸款廣告騙人破局 車手落網主管秒收訊才知背黑鍋

高雄1名男子見臉書廣告要借錢，對方要求「代辦費」，但他交錢後沒借到錢才知受騙。警方查捕涉嫌收錢的林姓男子，竟發覺林男是上網找工作去收錢，上游得悉他被捕，也立即收回聯繫訊息，林男因而吃上詐欺官司。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。