獨／越移工當私人幣商！市值逾5億元泰達幣洗成越南盾 衝擊金融秩序

越南籍蘇姓移工擔任「私人幣商」，利用境外OKX交易所購買、收受市值高達5億多元泰達幣，再替多名同鄉客戶轉匯成越南盾，賺取其中20萬元價差；台中地檢署查出，蘇未踐行客戶確認、沒留存交易紀錄，極易淪詐騙集團洗錢所用，偵結依特殊洗錢罪嫌起訴他，求刑3年。

檢方起訴指出，蘇男在未確認加密貨幣來源、去向或客戶身分，也沒留存必要交易紀錄下，向不詳客戶收受高達1691萬4705.5顆泰達幣，換算約5億744萬元。

蘇再透過OKX交易所的OTC系統（Over the Counter 場外交易），短時間內賣出泰達幣給買家，再由對方支付越南盾到蘇指定、有兌換越南盾需求客戶的電子錢包內，以此方式幫不詳客戶將泰達幣兌換為越南盾，規避洗錢防制法，從中賺取匯率價差20萬2976元。

檢方訊時，蘇全部認罪，表示每10萬顆泰達幣可獲得1200元新台幣報酬，並稱無法確認泰達幣來源是否合法，不清楚買家真實身分，也未留交易紀錄。

檢方根據OKX交易所資料、幣流分析圖，發現蘇2025年1月起多次收受、轉出巨額泰達幣，且都在1小時內清空錢包，行為符合一般洗錢態樣。

洗錢防制法第8條規定，金融機構及指定之非金融事業或人員，應確認客戶身分，也就是KYC（Know Your Customer）程序，及留存必要交易紀錄，蘇身為提供虛擬資產服務人員，也應適用該規定。

檢方指出，因泰達幣洗錢風險極高， 合法業者必須踐行洗錢防制程序，私人幣商在此就找到利基，只要私人幣商不問客戶身分、不管資金來源，就可吸引有意規避洗錢防制程序的買家、賣家交易。

但蘇男經手市值5億多元的泰達幣，交易過程沒踐行KYC程序、沒留存交易紀錄，也未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄 ，其電子錢包內又有巨額泰達幣進出，且無合理來源，偵結依洗錢防制法非法提供虛擬資產服務、特殊洗錢等罪嫌起訴他。