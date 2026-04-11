快訊

毀容又斷腿？路透揭伊朗新領袖「嚴重傷勢」 最快這時可公開露面

稱大量油輪正湧向美國 川普高喊：全球最優原油、來就能裝走

現場血跡斑斑…泰山翁在自家DIY修繕 砂輪機誤割大腿動脈送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化婦人陷網戀被詐157萬元 菲籍看護也陷情網當車手被捕

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

大學程度菲律賓籍看藉芮斯（中譯名）來台工作9年多，去年12月到彰化縣取款29萬元時被捕，落網後辯稱詐團成員「HONEY Chen LIU」對她甜言蜜語才幫忙取款；彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月，刑滿或赦免後驅逐出境。

判決書表示，吳姓婦人網戀認識「王偉」，王偉自稱要帶女兒蘇菲亞來台念書，必須向「美國軍事組織」繳交轉學費和機票等費用，吳婦自去年8月到10月，陸續面交30萬元、37萬元、40萬元、50萬元給魏、黃、張（這3人所涉犯行另經追查中）及不知名的面交車手，吳婦察覺有異，佯裝再次資助王偉，芮斯聽從詐團成員「HONEY Chen LIU」指示，到彰化市向吳婦取款29萬元，被警方查獲。

芮斯坦承依「HONEY Chen LIU」指示取款，矢口否認參與犯罪組織、加重詐欺取財未遂、洗錢未遂等犯行，辯稱在網路上認識「HONEY Chen LIU」，「HONEY Chen LIU」說要取款買機器，取款完交給別人，會給她報酬，她被甜言蜜語打動才聽從指示。

芮斯供稱，去年1月透過抖音軟體認識「HONEY Chen LIU」，同月在台北見面並告白，然後交往，見過一次面，「HONEY Chen LIU」說要去美國工作，同年10月才突然透過一名「王先生」加LINE而重新聯繫，「HONEY Chen LIU」跟她說幫石油廠公司工作，要換有關挖石油的機器，因去年10月她沒工作就幫「HONEY Chen LIU」取款，曾問過是不是合法，他說取款這件事跟她沒相關。

彰化地院審酌，芮斯自述大學畢業，已婚，有兩個小孩，來台當看護，每月餘下7千元留在台灣自己用，其餘薪水寄回菲律賓，量處如主文所示之刑，以資懲儆。

彰化地方法院判處當詐團車手的菲籍看護芮斯有期徒刑10月，刑滿或赦免後驅逐出境。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處當詐團車手的菲籍看護芮斯有期徒刑10月，刑滿或赦免後驅逐出境。記者簡慧珍／攝影

車手 彰化 彰化縣

延伸閱讀

為了10萬元…男朝神壇民宅丟汽油彈縱火 殺人未遂被判8年10月

滿堂紅麻辣鍋洗錢延燒…警溯源逮上游 北檢聲押禁見

沒收入才去當詐團車手？25人慘受害 越籍移工被判25個徒刑

北市婦「3個月砸571萬」投資虛擬幣全被騙 報警逮同年紀56歲車手

相關新聞

大馬收水手、女車手公園密會 遭桃園警包抄活捉

黃姓女車手前午在桃園區某ATM提款時，左顧右盼、行為鬼祟引起桃園警分局武陵派出所執行打詐專案的員警鎖定，一路尾隨至公園，趁她與馬來西亞籍潘男交款時上前圍捕，當場活捉2人查扣9萬餘元，成功瓦解這條收水線，全案送辦並繼續溯源。

滿堂紅麻辣鍋淪詐團水房 上游共犯連堃程遭羈押禁見

知名滿堂紅麻辣火鍋店負責人蔡閔如，被控替假檢警詐團洗錢5287萬，今年3月被起訴求刑10年。台北地檢署溯源追查金流，鎖定負責與蔡女對接的集團上游幹部連堃程，昨天拘提搜索連男到案，北檢認連男涉嫌重大，且背後仍有「影武者」未到案，有串滅證之虞，昨晚向法院聲請羈押禁見。台北地方法院審理，今裁定羈押禁見。

網路貸款廣告騙人破局 車手落網主管秒收訊才知背黑鍋

高雄1名男子見臉書廣告要借錢，對方要求「代辦費」，但他交錢後沒借到錢才知受騙。警方查捕涉嫌收錢的林姓男子，竟發覺林男是上網找工作去收錢，上游得悉他被捕，也立即收回聯繫訊息，林男因而吃上詐欺官司。

貪便宜！網購機車水箱1萬殺8000成交 匯款後只收到「空氣」11人被騙

王姓男子在網路刊登販售機車水箱、坐墊等零件廣告，因比市價便宜2成，吸引2、30歲年輕人上門，一名被害人買1萬元水箱殺價8000元，以為賺到，先匯款後僅收到「空氣」始知受騙；高市少年隊警方逮王男，查出11人受害，被詐6萬餘元。

網購詐騙害慘移工 想退貨竟還被騙個資取消退款

高雄市湖內派出所日前走進一名慌張的菲律賓籍移工報案，稱在臉書上網購iPhone，沒想到超商取貨開箱竟發現只是濕紙巾，警員協助移工申請退貨退款，沒想到詐騙集團竟事後騙移工個資，取消退貨，讓移工二次上當，警員乾脆親自撥打貨運公司客服堅持退貨，才順利保住移工血汗錢。

絕對能源虛擬幣詐騙案延燒 法院裁定再羈押2營運長、2業務員

台北地檢署偵辦絕對能源虛擬幣詐騙案，檢方查出主謀邱志豪藉由「借貸智能合約」誆騙50億，前天搜索拘提9人到案，訊後聲押禁見3大營運長及業務共6人；台北地院裁定營運長高寀甄、潘宏欣、業務鄭亦君、楊典其4人羈押，營運長之一的李明城50萬交保、業務蔣博文10萬交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。