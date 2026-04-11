彰化婦人陷網戀被詐157萬元 菲籍看護也陷情網當車手被捕

大學程度菲律賓籍看藉芮斯（中譯名）來台工作9年多，去年12月到彰化縣取款29萬元時被捕，落網後辯稱詐團成員「HONEY Chen LIU」對她甜言蜜語才幫忙取款；彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月，刑滿或赦免後驅逐出境。

判決書表示，吳姓婦人網戀認識「王偉」，王偉自稱要帶女兒蘇菲亞來台念書，必須向「美國軍事組織」繳交轉學費和機票等費用，吳婦自去年8月到10月，陸續面交30萬元、37萬元、40萬元、50萬元給魏、黃、張（這3人所涉犯行另經追查中）及不知名的面交車手，吳婦察覺有異，佯裝再次資助王偉，芮斯聽從詐團成員「HONEY Chen LIU」指示，到彰化市向吳婦取款29萬元，被警方查獲。

芮斯坦承依「HONEY Chen LIU」指示取款，矢口否認參與犯罪組織、加重詐欺取財未遂、洗錢未遂等犯行，辯稱在網路上認識「HONEY Chen LIU」，「HONEY Chen LIU」說要取款買機器，取款完交給別人，會給她報酬，她被甜言蜜語打動才聽從指示。

芮斯供稱，去年1月透過抖音軟體認識「HONEY Chen LIU」，同月在台北見面並告白，然後交往，見過一次面，「HONEY Chen LIU」說要去美國工作，同年10月才突然透過一名「王先生」加LINE而重新聯繫，「HONEY Chen LIU」跟她說幫石油廠公司工作，要換有關挖石油的機器，因去年10月她沒工作就幫「HONEY Chen LIU」取款，曾問過是不是合法，他說取款這件事跟她沒相關。