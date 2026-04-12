聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙攻防戰1／去年信用卡盜刷有感降溫 防詐看見成效

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

信用卡示意圖。 圖／AI生成，非新聞現場、非新聞當事人。
信用卡示意圖。 圖／AI生成，非新聞現場、非新聞當事人。

國人信用卡盜刷情況呈現趨緩，根據財團法人聯合信用卡處理中心統計，2025年前11月發卡機構通報信用卡詐欺交易（盜刷）金額為23.35億元，筆數為54.49萬筆，與2024年同期相比，金額與筆數分別下滑19.8%、20%。

儘管全年信用卡盜刷金額有機會較2023年、2024年降溫，但國銀仍提醒，國人需持續關注新型態詐欺手法，並加強防範措施。

攤開近五年國內發卡機構通報信用卡詐欺交易金額概況，根據聯卡中心統計，數據已從2021年的19.6億元一路攀高，2022年來到22.38億元，2023年度金額更達到32.98億元，創下統計以來的歷史新高，2024年同樣衝破32億元大關，情況不見改善。

但2025年截至前11月統計，國內發卡機構詐欺通報金額為23.35億元，與2024年同期相比減少19.8%，由於12月數據還未出爐，但若依去年每月約2億多的通報詐欺金額推估，預估全年將低於30億元大關，盜刷情況將比2023年、2024年來得舒緩。

另外，在詐欺交易筆數部分，2021年通報詐欺筆數為60.2萬筆，2022年稍微降至54.9萬筆，但2023年、2024年又分別增至60.4萬筆及74.8萬筆，2025年前11月累計也達54.4萬筆，筆數雖比2024年同期下滑兩成，但全年還是可能衝破60萬筆關卡，顯示詐欺交易筆數依舊高居不下。

兆豐銀行分析，去年盜刷情況有所舒緩，大致可從四個面向來看，第一，銀行紛紛導入交易風險模型，強化異常行為監控機制，有效提升對可疑交易的辨識準確度；第二，完善身分驗證流程，包括手機號碼辨識、於一次性密碼（OTP）簡訊中增加「網頁識別碼」及Fast-ID等強化措施。

除此之外，銀行也持續推動防詐教育與宣導，提醒客戶避免洩露卡片與個人資訊，降低可能的風險；除此之外，依循相關監理規範，完善持卡人身分驗證、交易與消費通知等制度，提升交易流程的合規性與安全性，促成盜刷案件有所舒緩；但兆豐銀行仍提醒，需持續關注新型態詐欺手法，並加強防範措施。

中國信託銀行也指出，目前市場整體偽冒交易發生率呈現略為減緩趨勢，推測與各大發卡機構持續提升信用卡交易的身分認證強度，並同步強化偽冒交易偵測與風控機制有關。

聯卡中心依照主管機關指示，擔任國內信用卡詐欺犯罪防制中心通報窗口，至今已建置「緊急案件通報平台」，協助銀行線上即時通報信用卡詐欺事件，建立銀行間線上聯防機制，協助信用卡業務機構即時掌握異常交易，並在第一時間防止持卡人損失擴大，將詐欺風險降至最低。

兆豐銀行 銀行 聯卡中心

延伸閱讀

挪威單季擋840萬通詐騙 新型簡訊詐騙手法仍頻現

詐團串聯實體店刷卡「剝皮」 53人受騙金額逾4000萬

網購詐騙受理件數最多　刑事局提供防詐關鍵字

詐團拿泰達幣洗錢 卓榮泰：優先推動單純案件返還

相關新聞

詐騙攻防戰1／去年信用卡盜刷有感降溫 防詐看見成效

國人信用卡盜刷情況呈現趨緩，根據財團法人聯合信用卡處理中心統計，2025年前11月發卡機構通報信用卡詐欺交易（盜刷）金額為23.35億元，筆數為54.49萬筆，與2024年同期相比，金額與筆數分別下滑19.8%、20%。

詐騙攻防戰2／網路交易 成詐騙重災區

根據聯卡中心所分類的信用卡詐欺交易（盜刷）型態當中，其中有超過九成來自歸類在網路交易、非面對面交易的「MOTO／EC」，去年前11月國內發卡機構通報的金額來到21.4億元。

詐騙攻防戰3／國銀教戰 四個步驟自保

民眾若遇到信用卡網路盜刷事件該怎麼辦？兆豐銀行表示，若遇到信用卡網路盜刷事件，有四個自保流程須注意，第一，立即通知發卡銀行掛失或停卡；第二，向銀行申請進行爭議帳款處理並要求調查；第三，保留相關證據（如異常交易截圖、不在場證明等）；第四，向警方報案以協助調查。

絕對能源虛幣吸金逾50億…又1業務員被押 北院至今已押14人

台北地檢署偵辦絕對能源虛擬幣詐騙案，查出主謀邱志豪藉由「借貸智能合約」誆騙50億，前天搜索拘提9人到案，訊後聲押禁見3大營運長及業務共6人；台北地院裁定營運長高寀甄、潘宏欣、業務鄭亦君、楊典其4人羈押，營運長之一的李明城50萬交保、業務蔣博文10萬交保。

彰化婦人陷網戀被詐157萬元 菲籍看護也陷情網當車手被捕

大學程度菲律賓籍看藉芮斯（中譯名）來台工作9年多，去年12月到彰化縣取款29萬元時被捕，落網後辯稱詐團成員「HONEY Chen LIU」對她甜言蜜語才幫忙取款；彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月，刑滿或赦免後驅逐出境。

大馬收水手、女車手公園密會 遭桃園警包抄活捉

黃姓女車手前午在桃園區某ATM提款時，左顧右盼、行為鬼祟引起桃園警分局武陵派出所執行打詐專案的員警鎖定，一路尾隨至公園，趁她與馬來西亞籍潘男交款時上前圍捕，當場活捉2人查扣9萬餘元，成功瓦解這條收水線，全案送辦並繼續溯源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。