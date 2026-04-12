詐騙攻防戰1／去年信用卡盜刷有感降溫 防詐看見成效

信用卡示意圖。 圖／AI生成，非新聞現場、非新聞當事人。

國人信用卡盜刷情況呈現趨緩，根據財團法人聯合信用卡處理中心統計，2025年前11月發卡機構通報信用卡詐欺交易（盜刷）金額為23.35億元，筆數為54.49萬筆，與2024年同期相比，金額與筆數分別下滑19.8%、20%。

儘管全年信用卡盜刷金額有機會較2023年、2024年降溫，但國銀仍提醒，國人需持續關注新型態詐欺手法，並加強防範措施。

攤開近五年國內發卡機構通報信用卡詐欺交易金額概況，根據聯卡中心統計，數據已從2021年的19.6億元一路攀高，2022年來到22.38億元，2023年度金額更達到32.98億元，創下統計以來的歷史新高，2024年同樣衝破32億元大關，情況不見改善。

但2025年截至前11月統計，國內發卡機構詐欺通報金額為23.35億元，與2024年同期相比減少19.8%，由於12月數據還未出爐，但若依去年每月約2億多的通報詐欺金額推估，預估全年將低於30億元大關，盜刷情況將比2023年、2024年來得舒緩。

另外，在詐欺交易筆數部分，2021年通報詐欺筆數為60.2萬筆，2022年稍微降至54.9萬筆，但2023年、2024年又分別增至60.4萬筆及74.8萬筆，2025年前11月累計也達54.4萬筆，筆數雖比2024年同期下滑兩成，但全年還是可能衝破60萬筆關卡，顯示詐欺交易筆數依舊高居不下。

兆豐銀行分析，去年盜刷情況有所舒緩，大致可從四個面向來看，第一，銀行紛紛導入交易風險模型，強化異常行為監控機制，有效提升對可疑交易的辨識準確度；第二，完善身分驗證流程，包括手機號碼辨識、於一次性密碼（OTP）簡訊中增加「網頁識別碼」及Fast-ID等強化措施。

除此之外，銀行也持續推動防詐教育與宣導，提醒客戶避免洩露卡片與個人資訊，降低可能的風險；除此之外，依循相關監理規範，完善持卡人身分驗證、交易與消費通知等制度，提升交易流程的合規性與安全性，促成盜刷案件有所舒緩；但兆豐銀行仍提醒，需持續關注新型態詐欺手法，並加強防範措施。

中國信託銀行也指出，目前市場整體偽冒交易發生率呈現略為減緩趨勢，推測與各大發卡機構持續提升信用卡交易的身分認證強度，並同步強化偽冒交易偵測與風控機制有關。

聯卡中心依照主管機關指示，擔任國內信用卡詐欺犯罪防制中心通報窗口，至今已建置「緊急案件通報平台」，協助銀行線上即時通報信用卡詐欺事件，建立銀行間線上聯防機制，協助信用卡業務機構即時掌握異常交易，並在第一時間防止持卡人損失擴大，將詐欺風險降至最低。