詐騙攻防戰2／網路交易 成詐騙重災區

根據聯卡中心所分類的信用卡詐欺交易（盜刷）型態當中，其中有超過九成來自歸類在網路交易、非面對面交易的「MOTO／EC」，去年前11月國內發卡機構通報的金額來到21.4億元。

2025前11月，國內發卡機構通報，因信用卡遺失、被竊、郵寄未達被攔截、冒用申請、偽卡、MOTO／EC、其他等七類型態所產生的信用卡詐欺，合計金額為23.3億元，其中光是MOTO／EC就達21.4億元，比率達91.8%。

中國信託銀行分析，常見的信用卡盜刷類型仍以網路交易為主，遭盜刷原因多與個人資料外洩、卡片遺失及網路詐騙行為有關。

其中，網路詐騙手法主要仍是透過一頁式購物網站，或假冒銀行或機構通知繳款，以及詐騙簡訊或郵件誘導民眾點擊不明連結等，進而騙取信用卡相關資訊；亦有不法分子假冒檢警人員，利用民眾恐懼心理，誘使其交付信用卡及網路銀行帳號密碼後進行盜刷。

國泰世華銀行指出，近期詐騙集團大量利用釣魚簡訊與電子郵件誘使民眾受騙，常見手法包括，假冒知名企業通知「雲端發票中獎」、在IG等社群平台假借「免費贈品活動」要求點擊連結、冒稱「未繳水電費」、「停車費」等名義寄發繳費通知等，若民眾誤點連結，並在偽造網站輸入信用卡資料及一次性動態驗證密碼（OTP），可能導致信用卡遭人冒用。

國泰世華銀行的部分也特別提醒社會大眾，目前網路交友詐騙的情況也是屢見不鮮，詐騙者常常會以「寫真投票」、「按讚活動」等類型的互動名義，提供一些含有木馬程式的下載連結，使用戶的手機在不知情的情況下遭到植入惡意程式，導致個資外洩並進一步遭受盜刷的情形。