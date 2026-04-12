聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙攻防戰2／網路交易 成詐騙重災區

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

根據聯卡中心所分類的信用卡詐欺交易（盜刷）型態當中，其中有超過九成來自歸類在網路交易、非面對面交易的「MOTO／EC」，去年前11月國內發卡機構通報的金額來到21.4億元。

2025前11月，國內發卡機構通報，因信用卡遺失、被竊、郵寄未達被攔截、冒用申請、偽卡、MOTO／EC、其他等七類型態所產生的信用卡詐欺，合計金額為23.3億元，其中光是MOTO／EC就達21.4億元，比率達91.8%。

中國信託銀行分析，常見的信用卡盜刷類型仍以網路交易為主，遭盜刷原因多與個人資料外洩、卡片遺失及網路詐騙行為有關。

其中，網路詐騙手法主要仍是透過一頁式購物網站，或假冒銀行或機構通知繳款，以及詐騙簡訊或郵件誘導民眾點擊不明連結等，進而騙取信用卡相關資訊；亦有不法分子假冒檢警人員，利用民眾恐懼心理，誘使其交付信用卡及網路銀行帳號密碼後進行盜刷。

國泰世華銀行指出，近期詐騙集團大量利用釣魚簡訊與電子郵件誘使民眾受騙，常見手法包括，假冒知名企業通知「雲端發票中獎」、在IG等社群平台假借「免費贈品活動」要求點擊連結、冒稱「未繳水電費」、「停車費」等名義寄發繳費通知等，若民眾誤點連結，並在偽造網站輸入信用卡資料及一次性動態驗證密碼（OTP），可能導致信用卡遭人冒用。

國泰世華銀行的部分也特別提醒社會大眾，目前網路交友詐騙的情況也是屢見不鮮，詐騙者常常會以「寫真投票」、「按讚活動」等類型的互動名義，提供一些含有木馬程式的下載連結，使用戶的手機在不知情的情況下遭到植入惡意程式，導致個資外洩並進一步遭受盜刷的情形。

銀行 詐騙集團 聯卡中心

延伸閱讀

挪威單季擋840萬通詐騙 新型簡訊詐騙手法仍頻現

詐團串聯實體店刷卡「剝皮」 53人受騙金額逾4000萬

網購詐騙受理件數最多　刑事局提供防詐關鍵字

1、2月發票領獎開跑 網友收「7-11中獎通知」見這處驚覺是詐騙

相關新聞

詐騙攻防戰1／去年信用卡盜刷有感降溫 防詐看見成效

國人信用卡盜刷情況呈現趨緩，根據財團法人聯合信用卡處理中心統計，2025年前11月發卡機構通報信用卡詐欺交易（盜刷）金額為23.35億元，筆數為54.49萬筆，與2024年同期相比，金額與筆數分別下滑19.8%、20%。

詐騙攻防戰2／網路交易 成詐騙重災區

根據聯卡中心所分類的信用卡詐欺交易（盜刷）型態當中，其中有超過九成來自歸類在網路交易、非面對面交易的「MOTO／EC」，去年前11月國內發卡機構通報的金額來到21.4億元。

詐騙攻防戰3／國銀教戰 四個步驟自保

民眾若遇到信用卡網路盜刷事件該怎麼辦？兆豐銀行表示，若遇到信用卡網路盜刷事件，有四個自保流程須注意，第一，立即通知發卡銀行掛失或停卡；第二，向銀行申請進行爭議帳款處理並要求調查；第三，保留相關證據（如異常交易截圖、不在場證明等）；第四，向警方報案以協助調查。

絕對能源虛幣吸金逾50億…又1業務員被押 北院至今已押14人

台北地檢署偵辦絕對能源虛擬幣詐騙案，查出主謀邱志豪藉由「借貸智能合約」誆騙50億，前天搜索拘提9人到案，訊後聲押禁見3大營運長及業務共6人；台北地院裁定營運長高寀甄、潘宏欣、業務鄭亦君、楊典其4人羈押，營運長之一的李明城50萬交保、業務蔣博文10萬交保。

彰化婦人陷網戀被詐157萬元 菲籍看護也陷情網當車手被捕

大學程度菲律賓籍看藉芮斯（中譯名）來台工作9年多，去年12月到彰化縣取款29萬元時被捕，落網後辯稱詐團成員「HONEY Chen LIU」對她甜言蜜語才幫忙取款；彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月，刑滿或赦免後驅逐出境。

大馬收水手、女車手公園密會 遭桃園警包抄活捉

黃姓女車手前午在桃園區某ATM提款時，左顧右盼、行為鬼祟引起桃園警分局武陵派出所執行打詐專案的員警鎖定，一路尾隨至公園，趁她與馬來西亞籍潘男交款時上前圍捕，當場活捉2人查扣9萬餘元，成功瓦解這條收水線，全案送辦並繼續溯源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。