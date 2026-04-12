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詐騙攻防戰3／國銀教戰 四個步驟自保
民眾若遇到信用卡網路盜刷事件該怎麼辦？兆豐銀行表示，若遇到信用卡網路盜刷事件，有四個自保流程須注意，第一，立即通知發卡銀行掛失或停卡；第二，向銀行申請進行爭議帳款處理並要求調查；第三，保留相關證據（如異常交易截圖、不在場證明等）；第四，向警方報案以協助調查。
兆豐銀行也提出五點防範建議，包括民眾應避免在不安全的網站輸入信用卡資訊，確保是合法、安全、有SSL加密的網站才進行交易；啟動信用卡消費通知服務，綁定銀行LINE或App消費通知功能，以即時掌握每筆交易動向；定期更新密碼並避免過於簡單的密碼設定，避免使用生日、電話號碼等容易被猜測的資訊當作密碼。
另外，依照個人使用習慣，進行個人化的信用卡交易設定，針對近期無需使用的交易通路，可以先自行上鎖，以降低損失範圍；注意防範釣魚網站與詐騙連結，不要點擊陌生訊息中的短連結或填寫信用卡資料於可疑表單中。
中國信託銀行則提醒「三不原則」，不下載不明來源的應用程式、不點擊不明網頁或連結、不向任何人提供信用卡資訊及網路銀行帳號密碼。此外，在收到任何要求付款或提供資料的訊息時，應先行查證其真實性；進行交易時務必仔細確認OTP驗證簡訊內容，並可善用銀行卡片安全管理功能，若近期未有旅遊規劃，可限制國外實體消費，以降低信用卡遭盜刷的風險。
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