大馬收水手、女車手公園密會 遭桃園警包抄活捉

黃姓女車手前午在桃園區某ATM提款時，左顧右盼、行為鬼祟引起桃園警分局武陵派出所執行打詐專案的員警鎖定，一路尾隨至公園，趁她與馬來西亞籍潘男交款時上前圍捕，當場活捉2人查扣9萬餘元，成功瓦解這條收水線，全案送辦並繼續溯源。

桃園警察分局武陵派出所員警本月9日下午3時餘，在桃園區中正路執行查緝專案，發現23歲黃姓女子站在提款前，不時四處張望、神色緊繃，異樣舉止瞬間引起警方懷疑，於是不動聲色地在後監控。

只見黃女提款後隨後拿著袋子快步走至民權路公園，與28歲馬來西亞籍潘姓男子碰頭，正當黃女將沈甸甸現金袋交給潘男時，埋伏員警立即現身盤查，確認2人分別是某詐騙集團的「提款車手」及「收水手」，當場查扣9萬餘元贓款，將針對幕後組織深入追查。

桃園分局表示，針對詐騙犯罪警方已強化布線能量，展現強力執法決心。自今年初統計迄今，已查獲70名車手、成功攔阻74件詐騙案、攔阻總金額高達新台幣6700萬餘元。

分局長王智民呼籲，民眾切勿輕信未經查證之投資或匯款訊息，如遇可疑情形，務必提高警覺，可立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，共同防制詐騙案件發生。