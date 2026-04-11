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滿堂紅麻辣鍋淪詐團水房 上游共犯連堃程遭羈押禁見

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

知名滿堂紅麻辣火鍋店負責人蔡閔如，被控替假檢警詐團洗錢5287萬，今年3月被起訴求刑10年。台北地檢署溯源追查金流，鎖定負責與蔡女對接的集團上游幹部連堃程，昨天拘提搜索連男到案，北檢認連男涉嫌重大，且背後仍有「影武者」未到案，有串滅證之虞，昨晚向法院聲請羈押禁見。台北地方法院審理，今裁定羈押禁見。

全案源於「滿堂紅」負責人蔡閔如在接手經營後，因店鋪生意不佳，竟自2025年4月至8月鋌而走險，與詐騙集團達成協議，利用餐廳作為掩護，從事提領、收受贓款與回流款項等非法工作，將高達5287萬餘元的詐騙贓款，透過層層轉帳分入六層人頭帳戶，而連堃程則是蔡閔如對接的上游、與詐團的聯繫窗口。

檢方偵查期間，發現就連私廚「虎爺台菜」老闆詹軒文也淪詐團幫凶，聽從蔡閔如指示，用公司帳戶收受贓水，一併起訴求刑4年；同案起訴還有蔡閔如表弟雷智翔（台灣森源公司登機負責人）。

辦案人員指出，近年人頭帳戶取得困難，加上車手去ATM領款容易被「擊落」，詐團看準餐飲店現金流比例高、金流複雜、營業額不易核實等特性，透過人頭公司戶將黑白錢混在一起，將大筆詐欺贓款偽裝成餐飲營收，再層層轉至境外，形成金流斷點。

台北地院大門。(中央社)
台北地院大門。(中央社)

洗錢 詐團 詐騙 ATM 北檢

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