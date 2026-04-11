網路貸款廣告騙人破局 車手落網主管秒收訊才知背黑鍋

高雄1名男子見臉書廣告要借錢，對方要求「代辦費」，但他交錢後沒借到錢才知受騙。警方查捕涉嫌收錢的林姓男子，竟發覺林男是上網找工作去收錢，上游得悉他被捕，也立即收回聯繫訊息，林男因而吃上詐欺官司。

據了解，40歲的宋姓男子4月初在臉書看到貸款廣告，依指示加入LINE群組聯繫，對方自稱「方經理」，稱貸款需支付1萬元代辦費，借款後會退還5000元補助金。宋男不疑，便赴高雄市仁武區指定地點交錢。但事隔多日，宋男沒借到錢，對方也沒回訊，懷疑遭騙向警方報案。

警方成立專案小組，調閱相關監錄畫面，查出林姓男子（32歲）出面收錢，報請高雄地檢署核發拘票，4月9日上午11時許，在高雄市三民區拘捕林姓男子。

林男稱他是透過網路找工作，受託去收錢，並當場打電話給「主管」，說被警方攔下來，不料，對方掛斷電話，立即收回聯繫訊息，林男也錯愕，仍被警方拘捕，依詐欺罪嫌移送法辦。