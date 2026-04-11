快訊

MLB／大谷搖頭娃娃之夜只刷1安 孟西三響砲+再見轟挺道奇率先10勝

白沙屯媽祖4月12日起駕！近46萬人創新高 「18禁忌曝光」3類人不能鑽轎

36瓶茅台讓航天少帥落馬 一頓飯為何逼中共大清洗？

聽新聞
0:00 / 0:00

網路貸款廣告騙人破局 車手落網主管秒收訊才知背黑鍋

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄1名男子見臉書廣告要借錢，對方要求「代辦費」，但他交錢後沒借到錢才知受騙。警方查捕涉嫌收錢的林姓男子，竟發覺林男是上網找工作去收錢，上游得悉他被捕，也立即收回聯繫訊息，林男因而吃上詐欺官司。

據了解，40歲的宋姓男子4月初在臉書看到貸款廣告，依指示加入LINE群組聯繫，對方自稱「方經理」，稱貸款需支付1萬元代辦費，借款後會退還5000元補助金。宋男不疑，便赴高雄市仁武區指定地點交錢。但事隔多日，宋男沒借到錢，對方也沒回訊，懷疑遭騙向警方報案。

警方成立專案小組，調閱相關監錄畫面，查出林姓男子（32歲）出面收錢，報請高雄地檢署核發拘票，4月9日上午11時許，在高雄市三民區拘捕林姓男子。

林男稱他是透過網路找工作，受託去收錢，並當場打電話給「主管」，說被警方攔下來，不料，對方掛斷電話，立即收回聯繫訊息，林男也錯愕，仍被警方拘捕，依詐欺罪嫌移送法辦。

林姓男子網路求職變詐團車手被捕。記者林保光／翻攝
林姓男子網路求職變詐團車手被捕。記者林保光／翻攝

高雄市 詐欺 廣告

延伸閱讀

貪便宜！網購機車水箱1萬殺8000成交 匯款後只收到「空氣」11人被騙

徒手扳開自動門！男子闖高雄機場機坪辯「找朋友」 航警圍捕開罰

北市婦「3個月砸571萬」投資虛擬幣全被騙 報警逮同年紀56歲車手

配對優質對象？他誤信詐團想領50萬入會 中壢警銀攜手打破騙局

相關新聞

網路貸款廣告騙人破局 車手落網主管秒收訊才知背黑鍋

高雄1名男子見臉書廣告要借錢，對方要求「代辦費」，但他交錢後沒借到錢才知受騙。警方查捕涉嫌收錢的林姓男子，竟發覺林男是上網找工作去收錢，上游得悉他被捕，也立即收回聯繫訊息，林男因而吃上詐欺官司。

貪便宜！網購機車水箱1萬殺8000成交 匯款後只收到「空氣」11人被騙

王姓男子在網路刊登販售機車水箱、坐墊等零件廣告，因比市價便宜2成，吸引2、30歲年輕人上門，一名被害人買1萬元水箱殺價8000元，以為賺到，先匯款後僅收到「空氣」始知受騙；高市少年隊警方逮王男，查出11人受害，被詐6萬餘元。

網購詐騙害慘移工 想退貨竟還被騙個資取消退款

高雄市湖內派出所日前走進一名慌張的菲律賓籍移工報案，稱在臉書上網購iPhone，沒想到超商取貨開箱竟發現只是濕紙巾，警員協助移工申請退貨退款，沒想到詐騙集團竟事後騙移工個資，取消退貨，讓移工二次上當，警員乾脆親自撥打貨運公司客服堅持退貨，才順利保住移工血汗錢。

絕對能源虛擬幣詐騙案延燒 法院裁定再羈押2營運長、2業務員

台北地檢署偵辦絕對能源虛擬幣詐騙案，檢方查出主謀邱志豪藉由「借貸智能合約」誆騙50億，前天搜索拘提9人到案，訊後聲押禁見3大營運長及業務共6人；台北地院裁定營運長高寀甄、潘宏欣、業務鄭亦君、楊典其4人羈押，營運長之一的李明城50萬交保、業務蔣博文10萬交保。

滿堂紅麻辣鍋洗錢延燒…警溯源逮上游 北檢聲押禁見

知名滿堂紅麻辣火鍋店負責人蔡閔如，被控替假檢警詐團洗錢5287萬，今年3月被起訴求刑10年。北檢溯源追查金流，發現蔡閔如洗錢後將資金交給上游連堃程處理，昨天搜索拘提連男到案，檢察官陳雅詩複訊後，認為連男幕後還有影武者未到案，向法院聲請羈押禁見。

恐求償無門…逃逸印尼籍移工為1萬元賣帳戶 被判4月卻早已離台

46歲印尼籍移工S為貪圖1萬元代價將銀行帳戶賣給詐騙集團，害3名台灣民眾受騙匯款5千到10萬餘元不等，法官依洗錢防制法判他4月徒刑、併科罰金1萬元，並要求在執行完畢後驅逐出境。但移民署查出他早在判決前4個月就已離開台灣，刑期無從執行，被害人也難以求償。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。