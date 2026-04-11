聽新聞
0:00 / 0:00
貪便宜！網購機車水箱1萬殺8000成交 匯款後只收到「空氣」11人被騙
王姓男子在網路刊登販售機車水箱、坐墊等零件廣告，因比市價便宜2成，吸引2、30歲年輕人上門，一名被害人買1萬元水箱殺價8000元，以為賺到，先匯款後僅收到「空氣」始知受騙；高市少年隊警方逮王男，查出11人受害，被詐6萬餘元。
高市少年隊警方上月底破獲一起網購詐欺案，警方調查，年僅22歲的王姓男子今年1、2月在臉書刊登販售機車零件包括水箱、燈罩、坐墊、煞車盤的廣告，由於比市價便宜2、3成，吸引不少年輕人上門詢問。
王男以話術引誘上鉤的消費者，強調可殺價，讓不少人心動，王男並對想購買的消費者強調可捨棄第三方透過銀行轉匯方式，匯款至其私人帳戶再宅配到府，讓消費者甘願匯款。
其中一名30歲的王姓被害人，看中王男販售的水箱只要1萬元，討價還價只花8000元成交，還以為賺到，沒料匯款後，遲遲等不到水箱，賣家失聯或關閉帳號，始知受騙。
警方清查，全台共有11名消費者受害，受害者多為25歲至35歲，最少被騙2500元，最多被騙8000元，11人遭詐共6萬餘元。
警方查出王男落腳在台中市太平區，北上埋伏，於上月26日上午逮獲王男，依詐欺罪嫌移送，遭檢方限制住居。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。