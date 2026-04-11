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貪便宜！網購機車水箱1萬殺8000成交 匯款後只收到「空氣」11人被騙

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

王姓男子在網路刊登販售機車水箱、坐墊等零件廣告，因比市價便宜2成，吸引2、30歲年輕人上門，一名被害人買1萬元水箱殺價8000元，以為賺到，先匯款後僅收到「空氣」始知受騙；高市少年隊警方逮王男，查出11人受害，被詐6萬餘元。

高市少年隊警方上月底破獲一起網購詐欺案，警方調查，年僅22歲的王姓男子今年1、2月在臉書刊登販售機車零件包括水箱、燈罩、坐墊、煞車盤的廣告，由於比市價便宜2、3成，吸引不少年輕人上門詢問。

王男以話術引誘上鉤的消費者，強調可殺價，讓不少人心動，王男並對想購買的消費者強調可捨棄第三方透過銀行轉匯方式，匯款至其私人帳戶再宅配到府，讓消費者甘願匯款。

其中一名30歲的王姓被害人，看中王男販售的水箱只要1萬元，討價還價只花8000元成交，還以為賺到，沒料匯款後，遲遲等不到水箱，賣家失聯或關閉帳號，始知受騙。

警方清查，全台共有11名消費者受害，受害者多為25歲至35歲，最少被騙2500元，最多被騙8000元，11人遭詐共6萬餘元。

警方查出王男落腳在台中市太平區，北上埋伏，於上月26日上午逮獲王男，依詐欺罪嫌移送，遭檢方限制住居。

假網拍遭<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>案層出不窮，刑事局製作哏圖提醒。圖／取自刑事局官網
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