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網購詐騙害慘移工 想退貨竟還被騙個資取消退款

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市湖內派出所日前走進一名慌張的菲律賓籍移工報案，稱在臉書上網購iPhone，沒想到超商取貨開箱竟發現只是濕紙巾，警員協助移工申請退貨退款，沒想到詐騙集團竟事後騙移工個資，取消退貨，讓移工二次上當，警員乾脆親自撥打貨運公司客服堅持退貨，才順利保住移工血汗錢。

據了解，這名受詐騙的菲律賓籍移工羅男（35歲）原本在4日就曾跑到湖內派出所情緒十分激動的報案，稱因在臉書上以1萬元購買iPhone 15 Pro Max，不料前往超商取貨拆封後，內裝竟是2包價值低廉的濕紙巾，因此求助警方。

當時警員黃奕智立即安撫他的情緒，並耐心指導羅男完成線上退貨及退款申請，沒想到4天後羅男竟又神情慌張地二度踏進派出所並透過翻譯軟體表示，詐騙集團竟然詐騙他個資，假冒身分撥打到貨運公司擅自取消退貨申請，企圖阻止羅男領回退款。

警員得知後，深感外籍移工因語言不通，恐難獨自應對客服溝通及繁瑣的退貨流程，當下決定主動出擊，親自撥打貨運公司客服電話，向客服強調「本案警方已正式受理，若再有任何人欲取消退款，請直接與派出所聯繫，未經允許，不准再擅自取消退貨申請」，貨運公司了解事情原委，當場同意恢復羅男的退款退貨。

得知退款有望後，這名菲籍移工羅男激動地雙手捂臉、連聲致謝，表示警員為了外籍移工願意與廠商強硬對話感到不可置信，離去前，羅男除了熱情握手表達感激，更主動邀請警員合照，表示要把這張合影分享給親友，讓大家知道台灣警察是如此熱心且專業的幫助外國人。

湖內警方提醒，民眾進行網路購物時，應選擇信譽良好之電商平台，避免私下透過通訊軟體交易，若發現包裹異常，應保留完整封膜與單據，並第一時間向警方或撥打165反詐騙專線求助，以維護自身財產安全。

湖內警分局湖內派出所警員黃奕智協助受騙的菲籍移工爭取拿回血汗錢。圖／湖內派出所提供
湖內警分局湖內派出所警員黃奕智協助受騙的菲籍移工爭取拿回血汗錢。圖／湖內派出所提供

詐騙集團 iPhone 超商 移工

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