網購詐騙害慘移工 想退貨竟還被騙個資取消退款

高雄市湖內派出所日前走進一名慌張的菲律賓籍移工報案，稱在臉書上網購iPhone，沒想到超商取貨開箱竟發現只是濕紙巾，警員協助移工申請退貨退款，沒想到詐騙集團竟事後騙移工個資，取消退貨，讓移工二次上當，警員乾脆親自撥打貨運公司客服堅持退貨，才順利保住移工血汗錢。

據了解，這名受詐騙的菲律賓籍移工羅男（35歲）原本在4日就曾跑到湖內派出所情緒十分激動的報案，稱因在臉書上以1萬元購買iPhone 15 Pro Max，不料前往超商取貨拆封後，內裝竟是2包價值低廉的濕紙巾，因此求助警方。

當時警員黃奕智立即安撫他的情緒，並耐心指導羅男完成線上退貨及退款申請，沒想到4天後羅男竟又神情慌張地二度踏進派出所並透過翻譯軟體表示，詐騙集團竟然詐騙他個資，假冒身分撥打到貨運公司擅自取消退貨申請，企圖阻止羅男領回退款。

警員得知後，深感外籍移工因語言不通，恐難獨自應對客服溝通及繁瑣的退貨流程，當下決定主動出擊，親自撥打貨運公司客服電話，向客服強調「本案警方已正式受理，若再有任何人欲取消退款，請直接與派出所聯繫，未經允許，不准再擅自取消退貨申請」，貨運公司了解事情原委，當場同意恢復羅男的退款退貨。

得知退款有望後，這名菲籍移工羅男激動地雙手捂臉、連聲致謝，表示警員為了外籍移工願意與廠商強硬對話感到不可置信，離去前，羅男除了熱情握手表達感激，更主動邀請警員合照，表示要把這張合影分享給親友，讓大家知道台灣警察是如此熱心且專業的幫助外國人。

湖內警方提醒，民眾進行網路購物時，應選擇信譽良好之電商平台，避免私下透過通訊軟體交易，若發現包裹異常，應保留完整封膜與單據，並第一時間向警方或撥打165反詐騙專線求助，以維護自身財產安全。