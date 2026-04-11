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絕對能源虛擬幣詐騙案延燒 法院裁定再羈押2營運長、2業務員

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦絕對能源虛擬幣詐騙案，檢方查出主謀邱志豪藉由「借貸智能合約」誆騙50億，前天搜索拘提9人到案，訊後聲押禁見3大營運長及業務共6人；台北地院裁定營運長高寀甄、潘宏欣、業務鄭亦君、楊典其4人羈押，營運長之一的李明城50萬交保、業務蔣博文10萬交保。

調查局台北市調處昨天再移送3名業務員，其中卓俊銘、李政鍠也被檢方聲押，法院預計今天開庭，另名業務詹子鴻限制住居。絕對能源發行虛擬幣詐騙案，目前已13人羈押禁見，案情持續延燒。

據了解，高寀甄、潘宏欣否認涉詐，強調自己是投資人，不是「營運長」，但檢調掌握他們投資早已回本，卻仍透過旗下業務招攬客源行騙，辯詞未被採信。

邱志豪過去因擅自募集發行有價證券，詐騙2.7億元，去年遭檢方起訴求刑18年，當時在押的邱志豪被法院裁定交保後，繼續對外從事虛擬貨幣詐騙，全案由台灣高檢署發交北檢「打詐預警中心」偵辦。

檢方掌握，邱志豪從2022至2025年間，發行「EGT幣」、「TBT幣」，並創設DeFi借貸平台APP，推出「借貸智能合約」，以主辦說明會等方式術誆騙投資人，佯稱購買EGT幣、TBT幣，可透過DeFi借貸平台放貸，承諾月息3%至7%，年利率高達36％至84％。

檢察官林小刊今年1月發動搜索約談，聲押邱志豪、秘書邱朝露、DeFi營運長黃永瀚、業務總監吳承峰、軟體工程師黃俊維、業務人員林宇泰、楊獻智、王宥維、徐翰揚9人獲准。

絕對能源業務蔣博文涉詐遭檢方聲押禁見，法院裁定10萬交保。記者潘俊宏／攝影
絕對能源業務蔣博文涉詐遭檢方聲押禁見，法院裁定10萬交保。記者潘俊宏／攝影

絕對能源業務部營運長高寀甄涉詐騙遭羈押禁見。記者潘俊宏／攝影
絕對能源業務部營運長高寀甄涉詐騙遭羈押禁見。記者潘俊宏／攝影

絕對能源業務楊典其（左）涉詐騙遭羈押禁見；營運長李明城（右）50萬交保。記者張宏業／攝影
絕對能源業務楊典其（左）涉詐騙遭羈押禁見；營運長李明城（右）50萬交保。記者張宏業／攝影

絕對能源營運長潘宏欣涉詐騙遭羈押禁見。圖／報系資歷照
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虛擬貨幣 詐騙

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