滿堂紅麻辣鍋洗錢延燒…警溯源逮上游 北檢聲押禁見

知名滿堂紅麻辣火鍋店負責人蔡閔如，被控替假檢警詐團洗錢5287萬，今年3月被起訴求刑10年。北檢溯源追查金流，發現蔡閔如洗錢後將資金交給上游連堃程處理，昨天搜索拘提連男到案，檢察官陳雅詩複訊後，認為連男幕後還有影武者未到案，向法院聲請羈押禁見。

據了解，檢警昨天共搜索約談3人，除連堃程犯嫌重大移送複訊外，其餘2人詢後請回。專案小組同步提訊在押的蔡閔如，比對連堃程的供詞，訊後還押台北看守所。

檢方偵查期間，發現就連私廚「虎爺台菜」老闆詹軒文也淪詐團幫凶，聽從蔡閔如指示，用公司帳戶收受贓水，一併起訴求刑4年；同案起訴還有蔡閔如表弟雷智翔（台灣森源公司登機負責人）。

全案源於蔡閔如接手滿堂紅麻辣鍋後生意不佳，2025年4至8月間，索性和詐團合作，從事提領、收受詐騙贓款、回流款項等工作，協助假檢警詐團洗錢，並將5287餘萬元贓款，層層轉入6層人頭帳戶，連堃程則是蔡閔如對接的上游。

辦案人員指出，近年人頭帳戶取得困難，加上車手去ATM領款容易被「擊落」，詐團看準餐飲店現金流比例高、金流複雜、營業額不易核實等特性，透過人頭公司戶將黑白錢混在一起，將大筆詐欺贓款偽裝成餐飲營收，再層層轉至境外，形成金流斷點。