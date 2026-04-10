沒收入才去當詐團車手？25人慘受害 越籍移工被判25個徒刑

越南籍高姓移工（中譯音）當詐團車手，去年6月21日至7月1日到郵局、農會分部、超商的ATM，從詐團人頭帳戶提取25名被害人匯款的款項3千元至2萬元，警方循線查獲高男。彰化地方法院依犯三人以上共同犯詐欺取財罪，分處25個有期徒刑1年3月，並在刑滿或赦免後驅逐出境。

彰化地檢偵查，高男加入自稱「HIEP」及通訊軟體Telegram暱稱「KCV」的詐團，接受KCV（越南人）指示及所交付的提款卡，就近到和美鎮內的郵局、農會分部、超商從ATM從詐團人頭帳戶，提領劉姓等25名被害人遭詐騙而匯款的款項，每次提領款項和提完款後的提款卡均交付KCV，高男收取每日報酬1500元至2000元。

彰檢認為，高男提領詐騙贓款的被害人有25人，應論以25罪，另請審酌高男犯詐騙得手的提領金額高達93萬9千元，且屢犯詐欺不改，又以假投資、色情交友等名義進行詐騙，破壞公眾對金融市場、投資機會及人際關係的信任，遺害深遠。辯護律師稱高男正轉換工作，沒雇主、收入才當車手犯案，請求從輕量刑，

彰化地院審酌，高男擔任詐團車手，將取得款項轉交上手，形成金流斷點，造成後續追查困難，讓詐團得以確保不法利得，且高男未與被害人達成和解，難認為犯罪後積極彌補損害，惟高男犯罪後坦承犯行的犯罪後態度尚佳，及尚有其它詐欺案件 在偵查、審理中，為避免多次定應執行之刑對高男程序上的負擔、司法資源浪費，故本案不定應執行之刑。