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絕對能源吸金50億風暴擴大 北檢再聲押2業務員

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦絕對能源吸金詐騙案，發現主謀邱志豪發行虛擬幣詐騙高達50億，昨天指揮調查局搜索拘提9人到案，訊後認有串滅證之虞，聲押禁見3大營運長及業務共6人；台北市調處今天再移送3名業務員，其中2人同樣遭聲押，1人限制住居，總計8人聲押禁見。

聲押被告包括業務部營運長高寀甄、李明城、潘宏欣；業務人員蔣博文、鄭亦君、楊典其、卓俊銘、李政鍠；另名業務詹子鴻限制住居。高寀甄等6人部分，台北地院晚間開庭審理。

據了解，高寀甄、潘宏欣、李明城等人否認涉詐，強調自己只是投資人，不是所謂的「營運長」，但檢調掌握相關人投資早已回本，他們彼此雖屬不同部門，但開發客源能力很強，靠招攬客戶獲利豐厚，涉犯加重詐欺等罪；至於楊其典的上游在案發前潛逃境外，雙方有高度串證可能，有羈押必要。

邱志豪過去因擅自募集發行有價證券，詐騙2.7億元，去年遭檢方起訴求刑18年，當時在押的邱志豪被法院裁定交保後，繼續對外從事虛擬貨幣詐騙，全案由台灣高檢署發交北檢「打詐預警中心」偵辦，檢方上波偵查已羈押10人。

檢方掌握，邱志豪從2022至2025年間，發行「EGT幣」、「TBT幣」，並創設DeFi借貸平台APP，推出「借貸智能合約」，以主辦說明會等方式術誆騙投資人，佯稱購買EGT幣、TBT幣，可透過DeFi借貸平台放貸，承諾月息3%至7%，年利率高達36％至84％。

絕對能源公司營運長高寀甄涉吸金詐騙遭檢方聲押禁見。記者潘俊宏／攝影
絕對能源公司營運長高寀甄涉吸金詐騙遭檢方聲押禁見。記者潘俊宏／攝影

北檢 虛擬貨幣 調查局

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