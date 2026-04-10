擁有高市占率 太金票券淪詐團洗錢水房？檢方追千萬金流聲押負責人

國內知名票券業者「太金票券」驚傳遭詐騙集團利用，作為掩護黑錢的洗錢工具，檢調昨天大動作搜索總公司並帶回沈姓負責人等2人，經檢察官漏夜偵訊，認定沈姓負責人與謝姓女分店長涉犯詐欺、洗錢等罪嫌重大，且有串證、滅證或逃亡之虞，向法院聲請羈押。

檢調單位近日偵辦詐欺案件、向上溯源追查金流時，發現詐騙集團車手在取得被害人贓款後，並未循傳統地下匯兌管道，而是轉往太金票券位於全台的據點進行頻繁交易，辦案人員懷疑，詐團是看準票券公司每天經手龐大現金流及各類票券買賣的特性，藉由合法掩護非法，將高達數千萬元的詐欺所得洗白。

為保全證據，專案小組昨天指揮調查局兵分多路，突擊搜索太金票券位於高雄市新興區的總部，並將沈姓負責人及一名分店長謝姓女子帶回市調處初訊，隨後移送高雄地檢署複訊。

沈男及謝女經檢察官訊問後，針對關鍵金流去向與交易細節交代不清，檢方審酌2人涉犯詐欺取財及洗錢等罪嫌重大，考量本案牽涉不法金額龐大，若任其交保在外，將有高度串證、滅證及逃亡之虞，因此依法向法院聲請羈押禁見。

太金票券為台灣極具規模的票券經銷商，業務範圍涵蓋各大知名餐廳餐券、星級飯店住宿券、溫泉泡湯券及國內外旅遊行程等，在中南部擁有極高市占率，如今負責人捲入詐團洗錢風暴面臨聲押，不僅震驚業界，也引起檢調高度警戒，全案正由檢方持續擴大偵辦。