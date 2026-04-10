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北市婦「3個月砸571萬」投資虛擬幣全被騙 報警逮同年紀56歲車手

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

56歲鄭姓婦人去年12月在網上認識一名網友，對方以「投資虛擬貨幣可以賺錢」為由誘騙投資，先教她至合法幣商買虛擬幣，再把虛幣打入指定的電子錢包，鄭婦3個月來投資超過571萬元，直到無法出金驚覺受騙報警。警方請鄭女配合，順利逮捕前來面交的詐欺車手高姓婦人，意外的是2人同年紀，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

士林警方3月間獲報，鄭婦稱在網上認識網友，對方以投資為由誘導她投入資金，並根據對方說法至指定幣商買幣後打入指定的電子錢包，起初鄭婦還有收到約50個虛擬幣的獲利，直到想「全部出金」頻頻被攔，甚至要求出金費報警，才得知被騙，累積財損達571萬3455元。

警方見狀要鄭婦假裝配合，請她跟詐團說「願意面交」，接著所長蔡宗銘率同所警員洪信誠、王力陞、李季豐及芝山岩派出所警員曾浚育共組專案小組，在3月24日下午3時8分許，在台北市士林區德行東路一帶埋伏查緝，當場抓到同年次的詐騙車手高婦，並查扣手機1支。

高婦坦承犯行，但強調自己只是從基隆來「取貨」的，稱網上應徵面試工作不知道是詐騙，但警方查出她過去就曾因洗錢罪嫌被送辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

北市警方埋伏逮捕詐騙車手鄭姓婦人，發現她跟被害人同年紀。記者翁至成／翻攝
北市警方埋伏逮捕詐騙車手鄭姓婦人，發現她跟被害人同年紀。記者翁至成／翻攝

北市 詐欺 虛擬貨幣 詐騙 車手

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