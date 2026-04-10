配對優質對象？他誤信詐團想領50萬入會 中壢警銀攜手打破騙局

男子誤信假交友訊息，前往銀行取款想加入會員。圖／讀者提供

桃園市一名41歲莊姓男子在通訊軟體誤信假交友訊息，今(10)日9時許前往台北富邦銀行中壢分行欲提領50萬元現金，作為加入會員費用。他雖誆稱要購買黃金，但被行員察覺異樣，隨即通報桃園市中壢警分局到場關懷，警方成功勸阻莊男後，更順勢與其合作，設局埋伏前來取款車手，成功打擊詐騙氣焰。

警方說明，經了解莊男是透過通訊軟體Telegram，接收「配對優質女性」之假交友訊息，對方以加入會員為由，要求支付50萬元費用，落入詐騙陷阱。警方當場分析詐騙手法，成功勸阻莊男提領款項，員警同時發現，詐騙集團不斷積極要求莊男匯款，便將計就計轉而與對方約定面交。

警方隨即展開埋伏，於當日中午12時許，在面交地點當場查獲前來取款之57歲吳姓女車手，全案依詐欺罪嫌帶回偵辦，順利在短短3小時內完成阻詐並查緝到案，展現警銀合作防詐成效。

中壢警分局長林鼎泰提醒，詐騙集團常利用交友軟體，以「配對優質對象」、「會員升級」等話術誘騙民眾匯款或交付現金，民眾務必提高警覺，凡涉及金錢要求皆應多方查證，切勿輕信網路陌生人。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或就近向警方諮詢，共同守護自身財產安全。

詐騙集團常利用交友軟體，以「配對優質對象」、「會員升級」等話術誘騙民眾。圖／讀者提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：男誤信「配對優質女」領50萬盼入會 中壢警銀攜手打破騙局