快訊

行凶還發行新歌！加害者拍片自首 認了當眾活活打死名導演

鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

配對優質對象？他誤信詐團想領50萬入會 中壢警銀攜手打破騙局

桃園電子報／ 桃園電子報

男子誤信假交友訊息，前往銀行取款想加入會員。圖／讀者提供
男子誤信假交友訊息，前往銀行取款想加入會員。圖／讀者提供

桃園市一名41歲莊姓男子在通訊軟體誤信假交友訊息，今(10)日9時許前往台北富邦銀行中壢分行欲提領50萬元現金，作為加入會員費用。他雖誆稱要購買黃金，但被行員察覺異樣，隨即通報桃園市中壢警分局到場關懷，警方成功勸阻莊男後，更順勢與其合作，設局埋伏前來取款車手，成功打擊詐騙氣焰。

警方說明，經了解莊男是透過通訊軟體Telegram，接收「配對優質女性」之假交友訊息，對方以加入會員為由，要求支付50萬元費用，落入詐騙陷阱。警方當場分析詐騙手法，成功勸阻莊男提領款項，員警同時發現，詐騙集團不斷積極要求莊男匯款，便將計就計轉而與對方約定面交。

警方隨即展開埋伏，於當日中午12時許，在面交地點當場查獲前來取款之57歲吳姓女車手，全案依詐欺罪嫌帶回偵辦，順利在短短3小時內完成阻詐並查緝到案，展現警銀合作防詐成效。

中壢警分局長林鼎泰提醒，詐騙集團常利用交友軟體，以「配對優質對象」、「會員升級」等話術誘騙民眾匯款或交付現金，民眾務必提高警覺，凡涉及金錢要求皆應多方查證，切勿輕信網路陌生人。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或就近向警方諮詢，共同守護自身財產安全。

詐騙集團常利用交友軟體，以「配對優質對象」、「會員升級」等話術誘騙民眾。圖／讀者提供
詐騙集團常利用交友軟體，以「配對優質對象」、「會員升級」等話術誘騙民眾。圖／讀者提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：男誤信「配對優質女」領50萬盼入會 中壢警銀攜手打破騙局

詐騙集團 中壢 車手

延伸閱讀

抵押北市房產…詐團假冒名人吸引民眾投資 退休教師被騙5000萬元

攔下匯往海外千萬元資金 兆豐銀行第1季成功阻詐逾5,555萬元

詐團串聯實體店刷卡「剝皮」 53人受騙金額逾4000萬

誆稱西藏寺廟人員可代辦法會 台東女險遭詐

相關新聞

配對優質對象？他誤信詐團想領50萬入會 中壢警銀攜手打破騙局

桃園市一名41歲莊姓男子在通訊軟體誤信假交友訊息，今(10)日9時許前往台北富邦銀行中壢分行欲提領50萬元現金，作為加入會員費用。他雖誆稱要購買黃金，但被行員察覺異樣，隨即通報桃園市中壢警分局到場關懷，警方成功勸阻莊男後，更順勢與其合作，設局埋伏前來取款車手，成功打擊詐騙氣焰。 警方說明，經了解莊男是透過通訊軟體Telegram，接收「配對優質女性」之假交友訊息，對方以加入會員為由，要求支付50萬元費用，落入詐騙陷阱。警方當場分析詐騙手法，成功勸阻莊男提領款項，員警同時發現，詐騙集團不斷積極要求莊男匯款，便將計就計轉而與對方約定面交。 警方隨即展開埋伏，於當日中午12時許，在面交地點當場查獲前來取款之57歲吳姓女車手，全案依詐欺罪嫌帶回偵辦，順利在短短3小時內完成阻詐並查緝到案，展現警銀合作防詐成效。 中壢警分局長林鼎泰提醒，詐騙集團常利用交友軟體，以「配對優質對象」、「會員升級」等話術誘騙民眾匯款或交付現金，民眾務必提高警覺，凡涉及金錢要求皆應多方查證，切勿輕信網路陌生人。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或就近向

抵押北市房產…詐團假冒名人吸引民眾投資 退休教師被騙5000萬元

33歲、29歲的郭姓兄弟檔與詐騙集團合作，假冒投資名人李蜀芳，在社群網路投放廣告，吸引民眾加入投資群組，一名退休教師因此上當，前後交付現金、黃金，還把房產拿去抵押投資，最後損失超過5千萬元；刑事局展開調查，去年9月至今年初，陸續逮捕郭姓兄弟及同夥共21人。

知名火鍋店「滿堂紅」替詐團洗錢5287萬 幕後上游集團共犯落網

知名麻辣火鍋店滿堂紅洗錢案，負責人蔡閔如涉替假投資、假檢警詐團洗錢高達5287萬元，台北地檢署今年3月依詐欺犯罪危害防制條例起訴18人，對蔡具體求刑10年。檢警溯源追查幕後上游共犯連姓被告，昨拘提到案，今借提蔡閔如到案釐清案情。

詐團串聯實體店刷卡「剝皮」 53人受騙金額逾4000萬

刑事警察局南部打擊犯罪中心破獲「假刷卡、真洗錢」詐騙案，查出以郭姓男子利用實體通訊行與詐騙集團串聯，誘導受騙人以信用卡「刷卡換現金」，再層層抽取費用騙走受騙人積蓄。警方初步清查已有53人受騙，損失至少4000萬元。全案依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例移送法辦。

網路傳影片要小心！詐團用AI深偽詐騙 警長教3招識別

AI科技日新月異，也成為詐騙集團行騙工具，利用AI假冒成家人詐騙。屏東東港警分局長高志正日前上電台宣導最新型態的AI深偽（Deepfake）詐騙與假投資陷阱，傳授3招防詐撇步，提醒民眾「眼見不一定為憑」，務必建立家庭防詐共識。

絕對能源虛擬幣詐騙50億元 檢方再聲押3大營運長及核心業務共6人

台北地檢署偵辦絕對能源吸金詐騙案，今年初聲押主謀邱志豪共10人獲准，檢察官林小刊溯源清查，發現不少幹部早在有價證券詐騙案期間，就另發行虛擬幣詐騙，金額高達50億元，昨天指揮調查局發動第4波搜索，拘提9人到案，檢方訊後認有串滅證之虞，聲押禁見3大營運長及業務共6人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。