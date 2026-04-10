抵押北市房產…詐團假冒名人吸引民眾投資 退休教師被騙5000萬元

33歲、29歲的郭姓兄弟檔與詐騙集團合作，假冒投資名人李蜀芳，在社群網路投放廣告，吸引民眾加入投資群組，一名退休教師因此上當，前後交付現金、黃金，還把房產拿去抵押投資，最後損失超過5千萬元；刑事局展開調查，去年9月至今年初，陸續逮捕郭姓兄弟及同夥共21人。

刑事局偵一大隊發現有詐欺集團，趁近年股市大漲，趁勢在Facebook等社群平台投放大量廣告，惡意冒用股市名人「李蜀芳」及大學財經教授名義，誘騙民眾加入Line群組，集團成員在群組內分飾多角，營造老師親自帶路、精準操盤假象，吸引想要獲利的投資人落入圈套。

嫌犯等人架設假投資網站及APP，後台數據完全由人工操控。被害人見螢幕上顯示資產每日暴增，信以為真，甚至配合集團派遣的「股務經理」親自交付現金儲值。

70歲退休謝姓教師誤信詐騙陷阱，不但陸續交付現金、黃金達3千餘萬元，還將北市一處房產，向銀行抵押2千萬元後交付詐團車手，前後被騙5000餘萬元，直到教師要領取獲利，卻被要求加繳18%分潤時，教師才驚覺被騙立即報警。

警方數月布線追查，去年9月陸續發動數波攻堅掃蕩，成功將主嫌郭姓兄弟及相關幹部成員共21人緝捕到案，查扣名牌包12個、賓士車1輛、保時捷1輛及39萬餘元等贓證物。警方發現，兄弟二人平日沒有正當行業，出門以保時捷、賓士等高級車代步，生活極其奢靡。

嫌犯得手贓款後，利用洗錢水房將贓款轉為虛擬貨幣流向海外製造斷點，手段極為狡猾，全案經士林地檢署依詐欺、組織及洗錢等罪嫌起訴、主嫌郭姓兄弟及共犯等4人羈押。

詐團假冒投資名人李蜀芳詐騙民眾加投資真詐財，警方逮捕郭姓兄弟檔，並起獲名牌包、現金、名車等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

詐團假冒投資名人李蜀芳詐騙民眾加投資真詐財，警方逮捕郭姓兄弟檔，並起獲名牌包、現金、名車等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

詐團假冒投資名人李蜀芳詐騙民眾加投資真詐財，警方逮捕郭姓兄弟檔，並起獲名牌包、現金、名車等贓證物。記者廖炳棋／翻攝