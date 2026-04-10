知名火鍋店「滿堂紅」替詐團洗錢5287萬 幕後上游集團共犯落網

知名麻辣火鍋店滿堂紅洗錢案，負責人蔡閔如涉替假投資、假檢警詐團洗錢高達5287萬元，台北地檢署今年3月依詐欺犯罪危害防制條例起訴18人，對蔡具體求刑10年。檢警溯源追查幕後上游共犯連姓被告，昨拘提到案，今借提蔡閔如到案釐清案情。

全案源於，48歲蔡閔如接手滿堂紅麻辣火鍋生意不佳，2025年4月至8月間，涉協助假投資、假檢警詐團洗錢，將詐騙得手5287萬2484元，層層轉入高達6層的人頭帳戶。

檢方查出，旺宏公司會計牟得真引薦私廚餐廳金華苑負責人詹軒文，及旺宏公司負責人莊金鵬、釧瓏兼仜川公司負責人何居易認識蔡閔如，涉以公司帳戶洗錢；日前偵結起訴18人，蔡具體求刑10年，其餘人求刑1年至4年不等徒刑。

檢警掌握，蔡閔如則負責聯繫詐團機房，掌握贓款匯入時點，預先取得前一層金流人頭帳戶申辦人、詐欺被害人的證件，指示員工製作「假合約」企圖躲避調查。

北檢持續溯源此案，追查幕後上游共犯連姓被告，4月9日指揮刑事局電信偵查二隊、台北市警局中正第一分局、中山分局及南投刑警大隊，兵分6路搜索連姓被告等3人住居所，拘提連等3人，今連姓被告移送複訊，並借提在押的蔡閔如到案說明。