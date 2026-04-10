詐團串聯實體店刷卡「剝皮」 53人受騙金額逾4000萬

刑事警察局南部打擊犯罪中心破獲「假刷卡、真洗錢」詐騙案，查出以郭姓男子利用實體通訊行與詐騙集團串聯，誘導受騙人以信用卡「刷卡換現金」，再層層抽取費用騙走受騙人積蓄。警方初步清查已有53人受騙，損失至少4000萬元。全案依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例移送法辦。

警方調查，詐團先以「假投資」、「假交友」等話術誘騙民眾投入資金，等被害人存款耗盡後，進一步慫恿受騙人向銀行調高信用卡額度，再引導至郭姓男子經營的店面以假刷卡交易，先扣除高額手續費後，將剩餘現金交付被害人，藉此營造合法交易假象。

實際上，詐團利用幫忙籌措「投資保證金」的話術，引導受騙人刷信用卡，當受騙人在實體店取得現金後，把錢交給詐團車手，或轉購虛擬貨幣匯出，形成金流斷點。被害人不僅血本無歸，還背負高額卡債，反而遭詐團「層層剝皮」。

警方專案小組長期蒐證後，報請高雄地方檢察署指揮偵辦，見時機成熟，兵分多路前往高雄、新北及桃園等地同步搜索，拘提郭男夫妻及仲介、水房成員共21人到案，並查扣不動產1棟、現金192萬元、5輛轎車、刷卡機8台及手機，以及客戶資料等大批證物。

全案訊後依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，檢警將持續擴大清查是否仍有其他被害人。

警方查獲剝皮詐團，查扣現金等贓物。記者林保光／翻攝

警方查獲剝皮詐團，發現他們用這種話術騙人。記者林保光／翻攝

警方查獲剝皮詐團，查扣現金。記者林保光／翻攝