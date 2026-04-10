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網路傳影片要小心！詐團用AI深偽詐騙 警長教3招識別

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

AI科技日新月異，也成為詐騙集團行騙工具，利用AI假冒成家人詐騙。屏東東港警分局長高志正日前上電台宣導最新型態的AI深偽（Deepfake）詐騙與假投資陷阱，傳授3招防詐撇步，提醒民眾「眼見不一定為憑」，務必建立家庭防詐共識。

高志正表示，有詐團擷取民眾在網路上幾秒鐘的影音片段，利用深偽技術模擬其面貌與聲音，再透過視訊電話假扮家人騙取信任進行詐騙。要如何一眼識破AI假象，有3招識詐基本功。

一、揮手辨真偽：視訊時可要求對方快速揮手或左右轉頭，觀察畫面邊緣有無閃爍異常。二、暗號測身分：預先與家人設定專屬的秘密暗號，詢問AI無法掌握的私人生活細節。三、掛斷撥原號：只要涉及金錢要求，就先掛斷電話並從通訊錄撥打原始號碼進行反向查證，勿直接回撥來電。

高志正強調，詐騙手法雖不斷翻新，但始終利用民眾的「愛心」與「對投資獲利的期待」，民眾勿聽信「保證獲利」或加入任何代操群組，子女也應主動關心長輩的財務與情緒變化，強化家庭共防意識。若有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案諮詢。

屏東東港警分局長高志正宣導最新型態的AI深偽（Deepfake）詐騙與假投資陷阱，傳授3招防詐撇步。圖／警方提供
屏東東港警分局長高志正宣導最新型態的AI深偽（Deepfake）詐騙與假投資陷阱，傳授3招防詐撇步。圖／警方提供

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