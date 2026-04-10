檢逮最大假出金集團金主 「台版Jisoo」幕後角頭羈押 上囚車畫面曝

台北地檢署偵辦全台最大假出金詐騙案，先前起訴女首腦歐俞彤，一審判刑24年，由於歐俞彤前男友吳漢威潛逃柬埔寨，檢察官蔡佳蒨溯源追查，發現台中角頭王景琪是幕後大金主，疑出資策畫整起詐騙與洗錢，前天搜索拘提王男到案，由於王男位階比吳男高，檢方訊後認有串滅證之虞，昨向法院聲押禁見王男，法院裁准羈押，王男凌晨落寞搭上囚車，前往台北看守所。

25歲的歐俞彤外型高挑亮麗，貌似韓星金智秀，有台版「Jisoo」稱號。她原先是大局妹（飯局最高等級），因餐會結識竹聯幫弘仁會男友吳漢威、兩人於2024年成立「美樂集團」，在台中設立機房與水房大本營，藉由假出金8.5億元，8個月內詐騙158億元，全台共5千多人受害，幕後金主就是54歲的台中角頭王景琪。

據調查，歐俞彤、吳漢威在境外架設假投資網站及APP，招攬被害人投資，並依工作區域長途電話冠碼設立工作群組，主要業務為對接詐欺集團，透過提供投資秘笈、假出金等手法，誆騙被害人操作假投資網站，再將詐欺贓款轉換為虛擬貨幣洗錢。

檢警偵辦斬金行動共發動6波搜索，但吳漢威早在搜索前兔脫，歐俞彤則在機場遭逮，由於吳漢威滯留海外未歸，讓檢方溯源增添不少難度，辦案人員曾提訊在押的歐俞彤出庭，針對組織運作、幹部分工進行確認，根據扣押物分析過濾，鎖定隱身幕後的金主王景琪，前天南下搜索時，王男頗為震驚，搜索現場查扣約300萬現金。

據了解，王景琪雖無幫派前科，卻是台中的隱性角頭，他負責出資成立美樂公司，暗助吳漢威、歐俞彤詐欺與洗錢，按比例收取2至3成分潤，獲利相當可觀。他落網時否認涉詐，供稱只是單純投資，但未獲檢方採信。

台北地院去年11月對檢方起訴的76人宣判，歐俞彤涉犯組織、洗錢共185罪，重判有期徒刑24年。同案被告許展裕、劉柏毅、王建元、丁少澤、沈依樺、林治彥、楊巧晞、李駿宏等人也都判處重刑。