快訊

鄭習會今上午登場 鄭麗文：兩岸敵對狀態一定要結束

聽新聞
0:00 / 0:00

檢逮最大假出金集團金主 「台版Jisoo」幕後角頭羈押 上囚車畫面曝

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦全台最大假出金詐騙案，先前起訴女首腦歐俞彤，一審判刑24年，由於歐俞彤前男友吳漢威潛逃柬埔寨，檢察官蔡佳蒨溯源追查，發現台中角頭王景琪是幕後大金主，疑出資策畫整起詐騙與洗錢，前天搜索拘提王男到案，由於王男位階比吳男高，檢方訊後認有串滅證之虞，昨向法院聲押禁見王男，法院裁准羈押，王男凌晨落寞搭上囚車，前往台北看守所。

25歲的歐俞彤外型高挑亮麗，貌似韓星金智秀，有台版「Jisoo」稱號。她原先是大局妹（飯局最高等級），因餐會結識竹聯幫弘仁會男友吳漢威、兩人於2024年成立「美樂集團」，在台中設立機房與水房大本營，藉由假出金8.5億元，8個月內詐騙158億元，全台共5千多人受害，幕後金主就是54歲的台中角頭王景琪。

據調查，歐俞彤、吳漢威在境外架設假投資網站及APP，招攬被害人投資，並依工作區域長途電話冠碼設立工作群組，主要業務為對接詐欺集團，透過提供投資秘笈、假出金等手法，誆騙被害人操作假投資網站，再將詐欺贓款轉換為虛擬貨幣洗錢。

檢警偵辦斬金行動共發動6波搜索，但吳漢威早在搜索前兔脫，歐俞彤則在機場遭逮，由於吳漢威滯留海外未歸，讓檢方溯源增添不少難度，辦案人員曾提訊在押的歐俞彤出庭，針對組織運作、幹部分工進行確認，根據扣押物分析過濾，鎖定隱身幕後的金主王景琪，前天南下搜索時，王男頗為震驚，搜索現場查扣約300萬現金。

據了解，王景琪雖無幫派前科，卻是台中的隱性角頭，他負責出資成立美樂公司，暗助吳漢威、歐俞彤詐欺與洗錢，按比例收取2至3成分潤，獲利相當可觀。他落網時否認涉詐，供稱只是單純投資，但未獲檢方採信。

台北地院去年11月對檢方起訴的76人宣判，歐俞彤涉犯組織、洗錢共185罪，重判有期徒刑24年。同案被告許展裕、劉柏毅、王建元、丁少澤、沈依樺、林治彥、楊巧晞、李駿宏等人也都判處重刑。

全台最大假出金美樂集團幕後金主王景琪（前排穿卡其褲者）被檢方聲押獲准，凌晨搭上囚車。記者張宏業／攝影
全台最大假出金美樂集團幕後金主王景琪（前排穿卡其褲者）被檢方聲押獲准，凌晨搭上囚車。記者張宏業／攝影

台中 竹聯幫 詐欺

延伸閱讀

絕對能源虛擬幣詐騙50億元 檢方再聲押3大營運長及核心業務共6人

全台最大假出金集團 北檢斬金行動逮幕後金主 台中角頭聲押禁見

絕對能源虛擬幣詐騙50億！檢調4波搜索 3大營運長移送北檢

絕對能源發虛擬幣詐騙50億 調查局第4波搜索拘提營運長到案

相關新聞

絕對能源虛擬幣詐騙50億元 檢方再聲押3大營運長及核心業務共6人

台北地檢署偵辦絕對能源吸金詐騙案，今年初聲押主謀邱志豪共10人獲准，檢察官林小刊溯源清查，發現不少幹部早在有價證券詐騙案期間，就另發行虛擬幣詐騙，金額高達50億元，昨天指揮調查局發動第4波搜索，拘提9人到案，檢方訊後認有串滅證之虞，聲押禁見3大營運長及業務共6人。

檢逮最大假出金集團金主 「台版Jisoo」幕後角頭羈押 上囚車畫面曝

台北地檢署偵辦全台最大假出金詐騙案，先前起訴女首腦歐俞彤，一審判刑24年，由於歐俞彤前男友吳漢威潛逃柬埔寨，檢察官蔡佳蒨溯源追查，發現台中角頭王景琪是幕後大金主，疑出資策畫整起詐騙與洗錢，前天搜索拘提王男到案，由於王男位階比吳男高，檢方訊後認有串滅證之虞，昨向法院聲押禁見王男，法院裁准羈押，王男凌晨落寞搭上囚車，前往台北看守所。

全台最大假出金集團 北檢斬金行動逮幕後金主 台中角頭聲押禁見

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房案」，檢方先前已起訴女首腦歐俞彤，一審判刑24年，由於歐俞彤男友吳漢威潛逃柬埔寨遭通緝，檢察官蔡佳蒨溯源追查，發現台中角頭王景琪是吳漢威幕後大金主，操縱整起詐騙計畫，由於王景琪位階比吳漢威還高，檢方認有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

太金票券疑被當洗錢工具 檢調搜索總部帶回負責人

經營全國各類餐券、住宿券等業務的太金票券，傳出被詐騙集團當作洗錢工具，詐團利用該公司龐大金流掩護，將贓款「洗白」，檢調今前往公司搜索，並帶回沈姓負責人及一名分店幹部，目前全案由檢調釐清中。

絕對能源虛擬幣詐騙50億！檢調4波搜索 3大營運長移送北檢

絕對能源公司負責人邱志豪發行虛擬貨幣詐騙，謊稱投資虛擬幣不僅能獲利，還可藉由「借貸智能合約」放貸賺利息，估計吸金50億元，台北地檢署先前聲押邱志豪10人獲准，調查局台北市調查處溯源追查，今天再發動第4波搜索，搜索拘提9人到案，業務部營運長高寀甄、李明城、潘宏欣詢後移送檢方複訊，全案朝違反銀行法偵辦。

絕對能源發虛擬幣詐騙50億 調查局第4波搜索拘提營運長到案

絕對能源公司負責人邱志豪發行虛擬貨幣詐騙，謊稱投資虛擬幣不僅能獲利，還可藉由「借貸智能合約」放貸，有高利率報酬，全台近千人受騙，吸金50億元，台北地檢署先前聲邱志豪10人獲准，檢察官林小刊今指揮調查局台北市調查處、大安分局等單位發動第３波搜索，拘提李姓營運長等9人到案，預計今明兩日陸續移送複訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。